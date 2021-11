Tu guía para sembrar, secar y conservar hierbas y especias

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Karen Washington, activista por los alimentos y agricultora, recuerda las comidas navideñas con su familia, una hierba viene siempre a su mente: el tomillo. “¿Qué sería de un pavo de Acción de Gracias sin tomillo?”, se pregunta. E incluso en otras épocas del año, es la hierba que más usa en su cocina, dice.

Pero si usas mucho tomillo, albahaca u orégano, y te preocupa que la mayoría o todas las marcas de esas hierbas y especias que CR probó recientemente tuvieran niveles altos de metales pesados, no te preocupes, no tienes que dejar de usarlos. En su lugar, dice Washington, cultiva tus hierbas en tu jardín, en tu patio o pórtico, o en un lugar soleado dentro de tu casa.

“No importa cuán pequeño o grande sea, el hecho de que puedas controlar incluso parte de tu sistema alimentario al sembrar, cuidar tu cultivo y cosechar es un acto poderoso”, dice Washington, cofundador de la organización sin fines de lucro Black Urban Growers y copropietario de Rise & Root Farm en Chester, NY. Y si quieres secar esas hierbas para usarlas otro día, ella sugiere lo siguiente: Ponlas en una bolsa de papel seca durante varias semanas. Sigue leyendo para conocer más sobre cómo sembrar y cómo secar tus propias hierbas y especias, además sobre cómo almacenar las que compras en la tienda.

Siembra tus propias hierbas y especias

Esto es lo que tendrás que hacer, además de comprar semillas o plantitas.

Elige un lugar soleado y cálido

El alféizar de una ventana dentro de tu casa o un pequeño espacio al aire libre será suficiente, siempre que el lugar escogido reciba al menos 6 horas de luz solar al día. ¿Está muy oscuro dentro de tu casa? Intenta usar un kit de cultivo. Estos suelen venir con luces, y algunos son hidropónicos, lo que significa que usan solo agua, no tierra. Si puedes, mantén la temperatura de 60° F a 70° F, así podrás cultivar en interiores todo el año.

Compra macetas con buen drenaje

El agua estancada es perjudicial para las hierbas porque hace que se pudran las raíces. Para favorecer el drenaje, coloca algunas piedras en el fondo de una maceta que también tenga un agujero, y levántala ligeramente colocándola sobre un plato pequeño.

Consejo profesional: Necesitas tener cada tipo de hierba en una maceta diferente (¡tampoco siembres muchas en una maceta!) porque las necesidades de cada hierba podrían ser diferentes.

Usa buena tierra

Si quieres hierbas libres de metales pesados, también necesitarás tierra sin estos. Si compras tierra para macetas, busca un producto que lleve el sello de la lista OMRI. Esto significa que el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI, por sus siglas en inglés) lo ha evaluado en busca de contaminación por metales pesados. Si usas tu propia tierra, considera someterla a pruebas. Puedes comprar un kit en muchas ferreterías o en línea, aunque solo podrías hacerle pruebas para detectar plomo. O ponte en contacto con la oficina de extensión de tu cooperativa agrícola local para obtener asesoramiento sobre las pruebas.

Verifica el agua

Si sospechas que el agua que usas está contaminada con metales pesados, también la puedes analizar. También puedes considerar usar un filtro certificado capaz de eliminar metales pesados del agua. Conoce más sobre cómo analizar y tratar tu agua.

Seca tus propias hierbas y especias

Para nuestras pruebas de secado de hierbas, una empleada de CR probó una freidora de aire, un horno tostador y una olla multifuncional en la cocina de su casa. Todos son de la lista de productos recomendados de CR, y todos tienen una función para deshidratar. Usamos albahaca fresca, primero quitamos las hojas del tallo, luego las lavamos y secamos. En cada caso, seleccionamos la función de deshidratación y, una vez calentado, colocamos una sola capa de albahaca en el aparato. Aquí te decimos lo que debes saber sobre cada uno.

Freidora de aire

• Precalentar a 135 °F.

• Colocar en la bandeja de la freidora.

• Dejar secar por 30 minutos.

Esta fue la más rápida en nuestras pruebas, pero la freidora tiene una capacidad limitada, por lo que es mejor para secar pequeñas cantidades. (Modelo probado: Gourmia GAF686, $70).

Horno tostador

• Precalentar a 125 °F.

• Colocar en la rejilla de deshidratación.

• Dejar secar por 4 horas.

Este fue el más lento de los métodos que pusimos a prueba. Pero puedes preparar mucho a la vez, por lo que es ideal si quieres poner a secar grandes cantidades. (Modelo probado: Breville Smart Oven Air Convection BOV900BSSUSC, $400).

Olla multifuncional

• Precalentar a 125 °F.

• Colocar en la canasta de la olla multifuncional.

• Dejar secar por 3 horas y media.

El dispositivo tenía un espacio limitado. Para aumentar la capacidad, considera comprar una rejilla deshidratadora de acero inoxidable de varias capas que quepa en el dispositivo. (Modelo probado: Instant Pot Duo Crisp, $120).

Cómo almacenar tus hierbas y especias

Los expertos en alimentos de CR ofrecen consejos para mantener frescas tus especias.

Guarda tus hierbas y especias en recipientes pequeños y herméticos

Los recipientes grandes o las bolsas voluminosas permiten la entrada de aire y humedad, lo que puede afectar el sabor o hacer que la especia se apelmace, dice la nutricionista de CR Amy Keating, RD.

Almacénelas en espacios frescos, oscuros y secos

La luz solar, el calor y la humedad pueden atenuar el sabor y el aroma, dice Sana Mujahid, PhD, gerente de investigación y pruebas de seguridad de los alimentos de CR. Así que no guardes hierbas y especias en un gabinete encima de la estufa o cerca del lavavajillas. ¿Y si guardas tus hierbas y especias en la encimera o mostrador de tu cocina? “Solo hazlo si usas la especia seca a menudo”, dice.

No refrigeres ni congeles tus hierbas y especias

Eso no hará que duren más tiempo. De hecho, ponerlas en el refrigerador o congelarlas puede hacer que se echen a perder más rápido, dice Mujahid.

No espolvorees una hierba o una especia directamente en un platillo caliente

“El vapor podría hacer que llegue humedad al recipiente”, dice Keating. Transfiere la especia a una cuchara o plato, luego añádela a la olla.

Haz la prueba de olfato a tus hierbas y especias

Las hierbas y las especias secas no se descomponen en el sentido de que representen un riesgo al comerlas. Pero el aroma y el sabor se desvanecen con el tiempo.

En general, eso significa de 2 a 4 años para las especias enteras, como la pimienta de Jamaica, el clavo de olor y la nuez moscada, y de 2 a 3 años para las especias molidas, como el curry y el jengibre, según el Departamento de Agricultura (DOA). Pero, en algunos casos pueden degradarse más rápido. “Si no puedes sentir el olor de una especia, independientemente de cuánto tiempo la hayas tenido, ha perdido su frescura”, dice Keating. “Así que probablemente es hora de tirarla”.

Nota del Editor: este artículo también apareció en la edición de diciembre de 2021 de la revista Consumer Reports.

