Buceando y en microtanga de hilo, Irina Baeva se luce en una toma submarina

Irina Baeva ha posado muchas veces en la playa y junto al mar, pero ahora demostró que es una muy buena nadadora; a través de sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece buceando, usando un microbikini con tanga de hilo y luciendo al máximo su retaguardia.

La bella actriz rusa dio a conocer hace algunos días que es la imagen en la campaña de un perfume de la firma Jean Paul Gaultier, y compartió fotografías en las que luce espectacular posando en un ring de boxeo.

Irina ya prepara su boda con el actor Gabriel Soto, y ahora engalana la portada del número especial de la revista Hola! dedicado a las novias; el mensaje que escribió junto a su post en Instagram fue “❤️💍 BRIDE TO BE Gracias @hola_mx por acompañarme una vez más, ahora en esta etapa de mi vida! 😍 No podría estar más feliz con el resultado del trabajo de un gran equipo”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

