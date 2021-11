Yanet García deja a la vista su exuberante retaguardia y micro tanga con vestido de red

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana Yanet García volvió a robar suspiros de miles de fanáticos gracias a su impactante belleza, pues encendió las redes sociales posando con un atrevido mini vestido de red con el que expuso la diminuta lencería que lleva puesta.

Con una serie de imágenes publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram, fue como la sensual conductora de televisión conocida como “La Chica del Clima” acaparó las miradas de poco más de 14 millones de seguidores, a quienes consintió mostrando lo que sucede detrás de cámaras de las atrevidas sesiones fotográficas para la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

En una de sus más recientes publicaciones, la ex conductora del programa ‘Hoy’ de Televisa modeló desde la cama un revelador vestido de red color negro con el que expuso su diminuta tanguita y de paso sus torneados atributos físicos, hecho que fue aplaudido por más de 300 mil fanáticos que no dudaron en calificar la postal con un “me gusta”.

Tras el revuelo que causó con sus sugerentes vestimentas, repitió la dosis de belleza al compartir una breve grabación en la que nuevamente deslumbró con su belleza.

Usando el mismo outfit, pero en esta ocasión bailando mientras mueve su larga melena y sonríe ante la cámara, fue como la regiomontana de 31 años llamó la atención de miles de usuarios que cayeron rendidos ante su belleza, pues hasta el momento se registran más de 2 millones de reproducciones, confirmando que es una de las consentidas dentro de esta red social. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En otra serie de reveladores posteos, Yanet García volvió a exponer sensuales ángulos de la anatomía que ha conseguido gracias a sus exigentes rutinas de ejercicio y alimentación saludable, y es que, frente a la piscina, posó con un bikini de hilo dental en color negro que atrajo la mirada de sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por suerte para sus fanáticos, volvió a prender fuego con un breve video en el que realizó algunos movimientos mientras modela sus reveladoras prendas de baño, las cuales en esta ocasión la hicieron lucir más espectacular que nunca. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

