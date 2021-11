Muere en aparatoso accidente automovilístico Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel, murió a los 21 años al salir disparado del vehículo que conducía debido al fuerte impacto que recibió.

Los reportes generados durante las primeras horas de este domingo 21 de noviembre indican que el joven falleció durante un accidente automovilístico que se registró en una carretera de Puerto Rico, el cual habría quedado grabado por las cámaras del puente en el que suscitó el percance.

De acuerdo con las autoridades, todo sucedió cuando la mujer identificada como María E. Nevarez de 46 años transitaba por el puente Teodoro Moscoso en sentido contrario de San Juan a Carolina, por lo que impactó de frente su auto con el de Justin Santos, lo que originó que él saliera expulsado por el frente.

Según lo revela Sylvia Hernández, la conductora que provocó el lamentable accidente conducía en estado de ebriedad. Asimismo se reporta que otro joven que iba como pasajero en el auto de Santos también salió expulsado de su auto Cam-Am, resultando gravemente herido.

“Policía identifica a María E. Nevarez Torres, de 46 años como la conductora temeraria que se metió en contra del tránsito, matando a Justin Santos“, señaló junto a otra serie de imágenes del aparatoso accidente.

Con una serie de mensajes publicados en su cuenta de Instagram, el cantante de reguetón, Arcángel, expresó el doloroso momento por el que está pasando él y toda su familia, sin embargo, acepta lo sucedido y solo pide fuerza para poder seguir adelante.

“Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito que la acepto Papá. ¡Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos!”, escribió en las historias de su perfil oficial de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Hector Marcano (@hectormarcanooficial)

En otros textos aseguró que tras fatídico accidente tuvo una valiosa enseñanza, la más triste de su vida: “Me diste una verdadera lección en esta vuelta. La que más me ha dolido para serte sincero. Pega bajo y fuerte. Yo no tengo de otra que aprender. Las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo acaban de morir hoy también“, agregó.

