Resultados finales: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max

Apple tiene una larga historia de hacer grandes teléfonos inteligentes, y el iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max no son una excepción.

Los expertos de Consumer Reports los califican como Excelentes en general, obteniendo las mejores calificaciones por las cámaras mejoradas, las pantallas OLED, el rendimiento rápido y la duración de la batería.

De hecho, el 13 Pro Max es ahora el campeón indiscutible de la autonomía, registrando casi 53 horas con una sola carga en nuestros laboratorios. El antiguo campeón, el Samsung A52 5G, tiró la toalla con 45 horas.

Por supuesto, Apple ha añadido nuevas e inteligentes funciones de cámara y pantalla, suficientes para que el 13 Pro Max o uno de sus tres hermanos sea una actualización convincente para la persona adecuada.

La pregunta es ¿eres esa persona?

En esencia, Apple ha lanzado dos líneas de productos distintas, una para el consumidor habitual y otra para los profesionales.

Los cuatro teléfonos cuentan con pantallas OLED de gran nitidez y un nuevo ajuste de grabación de video llamado Modo Cine que difumina automáticamente el fondo. Pero solo los modelos Pro cuentan con la tecnología ProMotion de alta velocidad, de actualización de Apple, que hace que el contenido desplazado se vea más nítido y las animaciones aparezcan más fluidas que en una pantalla normal, además de un nuevo modo de fotografía macro que permite tomar fotos nítidas de sujetos tan cercanos que prácticamente tocan la lente de la cámara. Prepárate para una afluencia de primeros planos de cachorros en tu red de Instagram.

Pero no te confundas: Por $699, ni siquiera el iPhone 13 Mini es una compra impulsiva, al menos no para las familias trabajadoras que conozco. Y el iPhone 13, el 13 Pro y el 13 Pro Max cuestan $899, $1000 y $1,100, respectivamente.

¿Sigues pensando en comprar uno?

A continuación, te mostramos lo que ofrece la gama del iPhone 13 y el rendimiento de los cuatro teléfonos en nuestras pruebas.

Pantalla ProMotion

La función ProMotion ha estado disponible en las últimas versiones del iPad Pro, pero este es su debut en el iPhone.

¿De qué se trata? Es el nombre comercial de Apple para una pantalla de alta frecuencia que se actualiza o refresca hasta 120 veces por segundo (es decir, 120 Hz), lo que supone el doble de velocidad (60 veces por segundo o 60 Hz) de las pantallas que probablemente tienes en tu casa: un iPhone anterior, una computadora portátil o tu televisor de pantalla grande (aunque estamos empezando a ver televisores con alta velocidad de actualización).

Como resultado, cualquier movimiento que veas en la pantalla parece mucho más fluido que antes, ya sea que te estés desplazando por Facebook, Instagram, Safari o Twitter; jugando juegos como Mario Kart o Need for Speed; o simplemente estés deslizando las páginas (y páginas) de las aplicaciones de tu teléfono. El contenido ahora navega en lugar de arrastrarse en la pantalla. Y es una experiencia bastante transformadora, teniendo en cuenta la frecuencia con la que una persona promedio se desplaza por los contenidos en un iPhone.

Sí, probablemente nunca hayas dicho: “Esta velocidad de actualización de la pantalla no está a mi altura” mientras miras fotos de cachorros en Instagram. Pero te aseguro que volver a una pantalla de 60 Hz será muy difícil una vez que hayas probado los 120 Hz. Ya estoy temiendo regresar a mi iPhone XS.

Pero tanto si optas por la función ProMotion en el 13 Pro de 6.1 pulgadas, obtendrás una pantalla de primera clase. Al igual que esos modelos, el iPhone 13 de 6.1 pulgadas y el 13 Mini de 5.4 pulgadas obtienen una puntuación de pantalla Excelente, según nuestros probadores, y muestran cierto nivel de mejora respecto a sus homólogos del iPhone 12. Las nuevas pantallas son un poco más brillantes, lo que facilita su lectura, por ejemplo, bajo la luz directa del sol. Al igual que hace un año, los modelos Pro superan a sus hermanos no Pro durante el uso típico (alcanzando 1,000 nits frente a 800 nits), pero los cuatro pueden alcanzar los 1,200 nits cuando se proyectan contenidos HDR (alto rango dinámico), una característica que suele encontrarse en los televisores modernos.

La pantalla de los cuatro modelos también sobrevivieron al equivalente de 100 caídas en nuestra prueba de resistencia a las caídas.

Fotografía macro

En los últimos dos años me he convertido en un nerd de los relojes de pulsera y, aunque todavía no tengo un Royal Oak ni un Daytona en mi colección, estoy feliz de tener algunas piezas. Y si hay algo que he aprendido sobre los relojes es que a la gente le encanta compartir fotos de ellos en las redes sociales.

Esa fue una forma extensa de decir que el nuevo modo de fotografía macro de la línea iPhone 13 Pro está prácticamente hecho para mí. En realidad, quizás la palabra “modo” no sea la mejor forma de describir esta función, ya que se activa automáticamente.

Así es como funciona:

Paso 1. Acércate a tu objeto.

Paso 2. Toma la foto.

Puede parecer simplista, pero no lo es. Es un intento de demostrar lo bien que Apple ha integrado el nuevo modo en la aplicación Cámara.

Luego de abrir la aplicación, solo tienes que acercarte al objeto, ya sea el reloj en tu muñeca o quizás el gato de la familia, y una vez que te acercas (hasta una distancia de unos 2 centímetros, o un poco menos de una pulgada), la aplicación cambia automáticamente a la lente de la cámara adecuada y mantiene la imagen enfocada. Toma la foto y ya puedes compartirla con todo el mundo.

Además de las cámaras ancha y ultra ancha que se encuentran en la parte trasera del iPhone 13 y 13 Mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max cuentan con una cámara de teleobjetivo de 3x para las tomas con zoom óptico. En comparación, el 12 Pro ofrece un teleobjetivo 2x y el 12 Pro Max un 2.5.

Modo Cine

Si estás familiarizado con el Modo Retrato de Apple, que debutó en 2016 con el iPhone 7 Plus, entonces tienes una idea de lo que puedes esperar con el Modo Cine disponible en todos los modelos del iPhone 13.

Con esto, el iPhone intenta darle a tus videos un toque de estilo de Hollywood al difuminar ligeramente el fondo mientras mantiene el objeto enfocado en todo momento. El sujeto (en mi caso, el gato de la familia) puede incluso moverse alrededor del encuadre y el Modo Cine permanecerá enfocado. Es un efecto superimpresionante, pero que requiere una iluminación decente para que funcione bien. (La aplicación de la cámara te advertirá si no hay suficiente luz en la toma).

También puedes cambiar manualmente de un sujeto a otro mientras grabas el video (tocando donde quieras enfocar) o incluso luego de hacerlo, mientras editas.

Hay algunas limitaciones técnicas.

El video cinematográfico solo puede grabarse en 1080p a 30 fotogramas por segundo, por ejemplo, aunque hay que decir que 1080p/30fps cumple con los estándares de transmisión de la mayoría de los programas de televisión. (En el caso de las películas, generalmente es de 24fps).

Y este video solo se puede editar con aplicaciones de Apple como iMovie. Sin embargo, dudo que estas limitaciones tengan un gran impacto en los consumidores que simplemente quieren enviar videos divertidos a sus amigos y familiares.

Duración de la batería

El iPhone 13 Pro Max tiene la mejor duración de batería que hemos visto hasta ahora en un teléfono inteligente, con 52.5 horas. Es un salto considerable respecto a las 41 horas registradas por el 12 Pro Max. Pero esa gran batería se traduce en un gran teléfono, que es, al menos para mí, demasiado pesado. Si es posible, sugiero probar el modelo antes de comprarlo.

¿Deberías comprar uno?

En otra época, el iPhone 13 bien podría haberse llamado iPhone 12s. El diseño general es casi el mismo que el del teléfono del año pasado, pero con algunos trucos adicionales para endulzar la oferta. Hasta aquí todo bien.

Pero la pregunta que hay que hacerse no es si el iPhone 13 o el 13 Pro es bueno o no, ya que cualquiera que haya prestado una mínima atención al video de presentación de Apple podría responder con un rotundo “sí”. La pregunta es si deberías actualizarlo o no. La respuesta tiene algunos matices.

Para los consumidores que tienen un modelo de iPhone reciente (por ejemplo, un iPhone 11 o 12), no estoy seguro de que haya suficientes beneficios sólidos como para justificar una actualización.

Seguro que ProMotion tiene un aspecto increíble, pero no se puede extrañar algo que nunca has visto. Y aunque el modo macro abre un nuevo campo de la fotografía, también lo haría un accesorio de lente de $50 agregado a tu iPhone actual. Por cierto, una versión recientemente actualizada de la aplicación de cámara Halide acaba de abrir un modo de pseudo-macrofotografía, a través de algunos trucos computacionales, a todos los iPhones que se remontan al iPhone 8 de 2017. Esto no es tan elegante como tener el modo integrado en la aplicación cámara, pero podría recomendarte que empieces por ahí antes de comprometerte a gastar más de $1,000 en un Pro (a pesar de cualquier descuento que obtengas al intercambiar tu teléfono actual).

Lo mismo ocurre con el Modo Cine, que al menos está disponible en toda la línea de productos de iPhone 13. Es un efecto genial que funciona como se anuncia, pero no estoy seguro de que sea lo suficientemente convincente como para justificar el gasto.

Todo esto se vuelve un poco más difícil de tomar a medida que retrocedes en el tiempo.

Personalmente, tengo un iPhone XS de 2018. Me funciona bien, aunque la batería ya no dura tanto como antes. Uso WhatsApp para enviar mensajes de texto a mis amigos y familiares, Overcast para escuchar pódcasts y Twitter cuando quiero ponerme al día con los últimos chismes deportivos. ¿Necesito un iPhone 13? La verdad es que no.

¿Y mi hermano menor? Acaba de pasar de un iPhone 6S a un iPhone 12 y está encantado con su compra. Además, se ha ahorrado $100 al no saltar directamente al iPhone 13. Las compras inteligentes son cosa de familia.

En cualquier caso, dudo que Apple espere que todo el mundo actualice sus iPhones año tras año. Al menos, ya no. Pero los que den el salto esta año encontrarán, el mejor iPhone hasta la fecha. Hasta el año que viene, claro.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.