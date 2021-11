¿Con qué frecuencia debes rotar tus llantas?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta tarea de mantenimiento común, que normalmente debe realizarse cada 5,000 a 8,000 millas, no es una tarea que deba ser ignorada. Puede parecer menor, pero recuerda: Las llantas o neumáticos son lo único que se interpone entre tu vehículo de 2 toneladas y la carretera. Unas llantas en buen estado te ayudarán a viajar de forma segura durante decenas de miles de millas.

Sin la rotación, es posible que las llantas no se desgasten de manera uniforme. Las llantas delanteras juegan un papel más importante en el frenado, y en los vehículos con tracción delantera deben agarrarse para generar tracción, lo que significa que se desgastan con mayor rapidez. Además, las pequeñas variaciones en la suspensión y la alineación pueden introducir patrones de desgaste desiguales. Todo esto puede tener un impacto en la conducción y el nivel de ruido de tu coche, así como en la longevidad del neumático.

“Repartir el desgaste en las cuatro llantas asegura una profundidad y un agarre uniformes en la banda de rodadura”, dice Chris Jones, mecánico certificado y técnico de neumáticos de Consumer Reports. “Una visita al mecánico es también la oportunidad para que un profesional inspeccione tus llantas para ver si existen daños y si están bien infladas”.

El manual del propietario te orientará sobre el patrón de rotación (algunos son de adelante hacia atrás, otros de lado a lado) y la frecuencia. La rotación de las llantas puede costar unos $60, pero hay que comparar precios: Algunas tiendas pueden ofrecer el servicio de forma gratuita si les compras las llantas.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en la edición de octubre de 2019 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.