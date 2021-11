Funden en críticas a Justin Bieber para que no cante en Arabia Saudita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El anuncio de que Justin Bieber actuará el próximo 5 de diciembre en el circuito de Jeddah como parte de la carrera inaugural del Gran Premio de Arabia Saudita ha generado una gran polémica. Este domingo, por ejemplo, alguien pagó para colocar un anuncio con el hashtag #WTFJustin en el lateral de un autobús que se dedicó a recorrer las inmediaciones del teatro Microsoft donde se estaban celebrando los American Music Awards para cuestionar la decisión del cantante. Muchos han sido los fans que lo han fundido en críticas en las redes sociales para que rechace ir a cantar a Arabia Saudita.

En realidad, Justin Bieber no es el único artista que formará parte del concierto organizado tras la carrera para celebrar la llegada de la Fórmula 1 al país, ya que también se ha confirmado la participación de ASAP Rocky, David Guetta y Jason Derulo, pero a Justin Bieber es al que están fundiendo en críticas por tocar en Arabia Saudita.

La prometida del fallecido periodista Jamal Khashoggi, que murió asesinado en el consulado saudita de Estambul en 2018 por orden presuntamente del príncipe heredero Mohamed bin Salman, ha escrito una carta publicada por el Washington Post en la que le pide a Justin Bieber que reconsidere su posición y no cante en Arabia Saudita. Según le ha recordado, su actuación en el país depende de la invitación directa del príncipe y le ha preguntado si realmente quiere asociar su nombre con el del hombre que sería su anfitrión.

“En Arabia Saudita no sucede nada significativo sin su consentimiento, en especial un evento tan importante y llamativo como este. Tu rostro (Justin Bieber) aparece incluso en la página web del evento junto al suyo, el verdugo de mi prometido”, le ha reprochado Hatice Cengiz. Por el momento Justin Bieber no ha reaccionado a su petición y, en principio, los planes para su actuación siguen adelante. View this post on Instagram A post shared by Rocío (@rocioantonaillanes)

Sigue leyendo:

Estas son las fechas de los conciertos de Justin Bieber en cada ciudad en la que se presentará con su gira “Justice World Tour”

La esposa de Justin Bieber confiesa que estuvo a punto de no casarse con él: “Le hice mucho daño”