El Foco del The Fellowship Initiative

Foto: JPMorgan Chase & Co / Cortesía

“A quien conoces solo te abre la puerta; lo que sabes te da las llaves de la casa”. – Gina Greenlee, autora de best-sellers.





Aunque no existe una fórmula secreta para el éxito profesional y financiero, sabemos que el acceso a una amplia variedad de experiencias de aprendizaje y desarrollo de habilidades, redes y buenos mentores es una experiencia decisiva para muchos. Lamentablemente, estos recursos e ingredientes críticos para el éxito *no están igualmente disponibles para todos, ya que *1 de cada 3 jóvenes crecerán sin un mentor y muchos no tienen acceso a una educación de calidad y experiencias de empleo.

Pero estas desigualdades no se resolverán por sí mismas, requieren una acción intencional y deliberada de líderes que no solo tienen el poder de ayudar a abrir la puerta, sino que también pueden entregar las llaves para el éxito a largo plazo.

Es por eso que JPMorgan Chase creó *The Fellowship Initiative (TFI), un programa de tres años para proporcionar a los jóvenes afroamericanos y latinos la educación, las habilidades y los recursos que contribuyen a una mayor movilidad económica.

TFI ofrece oportunidades profesionales y personales para que los hombres jóvenes perfeccionen sus habilidades de liderazgo y de red de contactos. Becarios como Jason Lopez de Los Angeles han encontrado un sentido de comunidad duradero a través de TFI. Él dice que el programa ha sido fundamental para apoyar el crecimiento personal y profesional.

“TFI me enseñó que rodearme de personas positivas que me quieran ver triunfar, me permitirá convertirme en la mejor y más exitosa versión de mí mismo”, dijo López, un graduado de TFI de 2017 y estudiante en Cal State University, Long Beach.

Lopez cree que la educación es la clave para una vida mejor.

“No sabía qué quería hacer con mi vida después de la escuela secundaria. Lo único que sabía era que ampliar mi educación no solo me ayudaría a navegar por este mundo, sino que también me ayudaría a obtener las herramientas para tener éxito en el futuro”, agregó. “Una vez que escuché lo que la Fellowship Initiative podía hacer por mí, supe que no podía dejar pasar esta oportunidad porque podría cambiar mi vida”.

Hasta la fecha, más de 350 empleados de JPMorgan Chase han trabajado con becarios de TFI como mentores, entrenadores, oradores o voluntarios. Este año, el programa prestará servicios a jóvenes en siete ciudades, incluyendo Chicago, Dallas, Los Angeles y Nueva York, con más por venir, y ha impulsado el 100 por ciento de admisión a la universidad entre los becarios graduados.

“Muchos de estos jóvenes son los primeros en sus familias en acceder a oportunidades postsecundarias de calidad, como la universidad”, dijo Linda Rodríguez, directora de The Fellowship Initiative, JPMorgan Chase. “A través de TFI, podemos derribar las barreras que con demasiada frecuencia limitan la movilidad económica e invertir en el crecimiento de la próxima generación de líderes”.

Durante su tiempo en TFI, los estudiantes reciben capacitación académica y enseñanza basada en proyectos, así como tutoría individual con empleados de JPMorgan Chase. Otras áreas fundamentales del programa incluyen el apoyo a la salud mental, la preparación para la universidad y el apoyo para la planificación, el desarrollo profesional y de liderazgo, y las actividades de concienciación profesional.

“Quería un sistema de apoyo para establecer mi base y el camino hacia el éxito. Quería un programa que me ayudara a luchar contra todos los obstáculos. Eso es exactamente lo que TFI me prometió y me cumplió ”, dijo Modou Sissoho de Nueva York, graduado de TFI en 2020 y estudiante en Bates College.

Sissoho también tiene buenos consejos para sus compañeros que desean mejorar sus vidas y asegurar un futuro exitoso.

“Las oportunidades no te llegan sentado en casa. Uno tiene que tomar la iniciativa. Sueña y asegúrate de perseguir lo que sueñas porque no vendrá a buscarte”.

Ramon Rachal de Los Angeles, graduado de TFI en 2017 y estudiante en la Universidad de California, Merced, dice que TFI reveló un mundo completamente nuevo y abrió su mente a una multitud de nuevas posibilidades.

“TFI me expuso a diferentes oportunidades, como viajar fuera del país y viajar con mochila por parques nacionales. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de hacer algunas de estas cosas debido a mi nivel socioeconómico”, dijo Rachal. “Estar expuesto a estas cosas en la escuela secundaria me hizo darme cuenta de que merezco más”.

Rachal anima a los demás a no tener miedo y a explorar todas las oportunidades.

“No tengas miedo de seguir tus deseos porque al otro lado del miedo están todas las cosas que estás deseando”.

Jason Lopez agregó que la vida no es un camino recto y está bien pedir un consejo cuando lo necesites.

“El mejor consejo que puedo dar a los hombres jóvenes de mi comunidad es que no se frustren cuando su plan de vida no salga como esperaban”, dijo López.

Hasta 2030, TFI triplicará el número de jóvenes a los que proporciona este servicio a más de 1,000 en varias ciudades de Estados Unidos, basándose en el compromiso de Chase de preparar a los jóvenes para el futuro laboral.

Para obtener más información sobre el programa y cómo puedes participar, visita tu banco local de Chase o la *página de inicio de TFI.