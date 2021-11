Ford y Rivian ya no colaborarán en la construcción de vehículos eléctricos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ford y Rivian ya no construirán vehículos eléctricos en conjunto como se ha estado sugiriendo durante el año. Así lo expresó un portavoz del Blue Oval a Reuters, asegurando que ambas compañías han explorado formas de colaboración, pero no se han decidido por el desarrollo de modelos: “Respetamos a Rivian y hemos tenido extensas discusiones exploratorias con ellos. Sin embargo, ambas partes acordaron no perseguir ningún tipo de desarrollo conjunto de vehículos o intercambio de plataformas”. Además del portador, Jim Farley, CEO de Ford, ha confirmado que ambas empresas no colaborarán del modo que se creía. En ese sentido, todos los rumores al respecto han quedado desestimados.

La noticia resulta sorpresiva, sobre todo por la relación que guardan estas empresas, relación que se produjo luego que Ford hiciera una gran inversión en Rivian, al igual que lo hizo Amazon. Esta relación se ha estrechado a raíz de la increíble oferta pública que logró Rivian y que la llevó a cotizar con alzas repentinas en sus acciones hasta convertirse en el tercer fabricante más valioso del mundo, luego de Toyota y Tesla, a tan solo una semana de haberse hecho pública.

A pesar de la decisión tomada, con un 12% de participación en Rivian, es probable que Ford continúe compartiendo de algún modo con esta empresa emergente que se ha convertido en la primera en producir una camioneta completamente eléctrica en Estados Unidos, ganando la batalla en este segmento a Tesla y a la misma Ford, que lanzó en mayo su F-150 Lightning, otra camioneta eléctrica cuya producción ha sido accidentada debido a la escasez de chips semiconductores.

Del mismo modo que superó a Ford en la batalla por producir la primera camioneta eléctrica, con su ascenso a la cumbre de la industria automotriz, Rivian también la ha dejado atrás en cuanto a valor, junto a otros fabricantes que tienen muchos años de experiencia. No obstante, esta racha de éxitos parece no impresionar a Elon Musk, CEO de Tesla, quien se expresó hace unos días en Twitter sobre los logros de Rivian. A pesar de no desestimar lo sucedido, el empresario cree que Rivian debe “lograr mantener una alta producción y un flujo de caja de equilibrio” en los próximos años para considerarse valiosa, algo que sí ha logrado Tesla desde su oferta pública.

