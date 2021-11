Ridley Scott culpa a los milenials del fracaso de su cinta “The last duel”: “Han crecido pegados a los teléfonos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La película “The last duel” llegó precedida de una gran expectación por tratarse del proyecto que reuniría nuevamente a Ben Affleck y Matt Damon delante de las cámaras y también como guionistas, por no mencionar que contaba además con Adam Driver y Jodie Comer -una de las actrices de moda gracias al éxito de la serie “Killing Eve”– como parte del elenco protagonista.

Por todas esas razones, ha resultado una verdadera sorpresa el mal resultado que el filme obtuvo en taquilla, y su director Ridley Scott, responsable de títulos como “Gladiator” o “Blade Runner”, no ha tardado en buscar culpables. Spoiler alert: los ha encontrado… En su opinión, el mal recibimiento de su último proyecto es culpa de la actual generación de espectadores, en concreto de los nacidos entre mediados de la década de los 80 y finales de los 90.

“Creo que todo se reduce a las audiencias que tenemos actualmente, que han crecido pegadas a esos mal**tos teléfonos celulares. A los milenials, que no quieren aprender nada a no ser que se lo enseñes a través de un celular”, lamentó Ridley en una entrevista en el podcast “WTF with Marc Maron”. “Estoy hablando en términos generales, pero creo que estamos lidiando con la misma cuestión ahora mismo con Facebook. Se trata de un camino erróneo que se ha tomado y que le ha dado una confianza equivocada a esta última generación, creo”.

En cualquier caso, haberse enfrentado al mayor fracaso financiero de su carrera de cuatro décadas no ha conseguido que el cineasta se plantee si falló a la hora de contar la historia del último duelo a muerte que se llevó a cabo de forma legal en Francia. “Nunca he tenido un solo arrepentimiento por ninguna película que haya hecho. En absoluto. Aprendí muy pronto a ser mi propio crítico. Lo único sobre lo que deberías formarte una opinión es sobre lo que has hecho. Sigue adelante. Asegúrate de ser feliz. Y no mires atrás. Así soy yo”, concluyó Scott.

