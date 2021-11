TransLatin@s sacan sus ‘Garras’ por recaudar fondos para su comunidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por séptimo año consecutivo, la organización TransLatin@ Coalition llevó a cabo su evento de modas Garras Fashion Show para recaudar los fondos que les permitan proveer vivienda y otros servicios críticos a la comunidad trans y no binaria.

“El Garras Fashion Show es una plataforma en la que se reúnen modelos de la comunidad trans y diseñadores de alta costura”, explica María Román, directora de la TransLatino@ Coalition, una organización nacional con sede en Los Ángeles, formada por líderes translatina@s.

“Este año estuvimos completamente llenos. Vendimos más de 500 boletos para el fashion show. Con el ingreso de la taquilla, donaciones y el apoyo de los patrocinadores, lograremos seguir proporcionando un espacio seguro a través de vivienda de emergencia y transicional hasta por 6 meses”.

El diseñador Eruvey Tapia viste a una de las modelos del Garras Fashion Show. (Cortesía Eruvey Tapia).

Desde 2009 se organizaron para abogar por las necesidades de las TransLatin@s que son inmigrantes y residen en Estados Unidos.

“Cada año desde 2014, la recaudación de fondos del Garras Fashion Show tiene un enfoque diferente hacia dónde dirigir lo obtenido porque las necesidades de la comunidad son inmensas”, dice Román.

Este año van a dar dos becas para personas trans de $15,000 cada una.

En la edición 2021 del Garras Fashion Show, participaron alrededor de 80 modelos trans y 10 diseñadores, así como 50 maquillistas y peinadoras. “Todos nos donan su tiempo y talento”.

Christina Arias fue de las modelos del Garras Fashion Show. (Cortesía Christina Arias)

Román platica que debido a la pandemia, el año pasado no pudieron llevar a cabo de manera presencial su evento anual de modas, pero lo realizaron de manera virtual.

“Este año, por la seguridad de la comunidad, buscamos un lugar que fuera al aire libre y conseguimos un espacio muy latino, LA Plaza de Cultura y Artes”.

Román dice que este desfile de modas de recaudación de fondos, fue muy importante porque la pandemia recalcó las necesidades de las comunidades más vulnerables.

“Nosotras dimos $250,000 en becas durante covid-19 para asistencia de renta y comida”.

El diseñador Eruvey Tapia con dos de las modelos que portaron sus creaciones.(Cortesía)

Explica que aunque la mayoría de la comunidad Trans ya está vacunada contra covid, hay una gran porción que no lo han hecho porque no se sienten seguras ya que hay desconfianza en el gobierno.

Pero también el coronavirus le ha pasado la factura a la población Trans, “Más de 200 han muerto. Incluso Lorena Borjas, una de las primeras personas Trans que fue miembro de nuestra directiva, falleció a causa de covid, a principios de la pandemia”.

Así que durante el Garras Fashion Show, dedicaron un minuto de silencio a todas aquellas personas Trans que perdieron la batalla ante covid-19.

“Además noviembre es el mes de concientización de las personas trans”, aclara Román.

Y considera que covid-19 trajo muchos desafíos a la comunidad TransLatina e hizo sus problemas más grandes.

“Muchas perdieron su trabajo y están atrasadas en el pago de la renta. Va a tomar meses para que se recuperen”.

Christina Arias se luce durante el Garras Fashion Show. (Cortesía)

En medio de toda esta problemática, el Garras Fashion Show fue un momento de celebración para la comunidad TransLatina de Los Ángeles.

“A pesar de todas las pérdidas, queríamos decir, estamos todavía presentes, tomando riendas de nuestras vidas, creando organizaciones para proveer recursos a nuestra comunidad, así como espacios para que tengan acceso a recursos de gobierno y diseñando programas especialmente para ustedes”.

El diseñador mexicano radicado en Los Ángeles, Eruvey Tapia participa con sus creaciones desde 2015 en el Garras Fashion Show.

“Es un gusto y una emoción que me inviten porque me motiva ver el trabajo que le ponen, y porque son personas que valoran el esfuerzo de un diseñador de alta costura. La comunidad Trans es un público muy exigente, siempre está al borde de la excelencia”.

El Garras Fashion Show da la oportunidad a los diseñadores de echar a volar su imaginación. (Diseño y foto de Eruvey Tapia)

Tapia dice que llevó 8 vestidos de fotografía y show, con los que las modelos desfilaron por una gran pasarela de una cuadra. “El Garras Fashion Show ya está a la altura del Fashion Show de Nueva York. Está muy cuidado y muy bien hecho. Podemos ver vestuarios exóticos y extravagantes”.

Y agrega que siempre que lo inviten estará listo para apoyar la causa. “Este Fashion Show te da la oportunidad como diseñador de echar a volar a mil la imaginación. Yo me desahogo, me desestreso; y es un placer y regocijo coincidir con colegas diseñadores como Natalia Acosta y Jesse Alvarado”.

Christina Arias junto a otra modelo del Garras Fashion Show. (Cortesía)

Christina Arias hizo su debut como modelo del Garras Fashion Show, modelando 4 vestidos de tres diferentes diseñadores, entre ellos Eruvey Tapia y Cecilia Gutiérrez.

“Fue una experiencia increíble. Al principio, estaba súper nerviosa, pero después me solté y me sentí como pez en el agua”.

Dice que algo de lo que más le gustó fue que se trató de un evento inclusivo. “Los diseños fueron creados para mujeres trans de todas las tallas, colores, alturas y edades. Nos incluyeron a todas, y no fue una pasarela para modelos súper delgadas y altas”, dice Christina, quien mide 5.7.

Y lo mejor, dice, es que todas las participantes pusieron su granito de arena para ayudar a recaudar dinero para el programa de vivienda y servicios para las mujeres TransLatin@s.

“Por eso cuando me invitaron, no la pensé. Yo vivo en Sacramento, pero no me importó venir a Los Ángeles porque no es un evento de moda para vender glamour y vestidos carísimos. El Garras Fashion Show es inclusivo en todos los aspectos, y tiene una gran causa”.