¡Ponte listo! la temporada de estafas navideñas en línea ya comenzó

Desde la irrupción de la pandemia de covid-19, las compras en línea han crecido mucho más en popularidad, y a partir de Acción de Gracias y durante todo diciembre se disparan, debido a que es la época de compra de regalos para nuestros seres queridos. Pero, a veces surgen problemas, estafas y disputas.

Marina López dice que ella no compra nada en Internet, excepto los boletos de avión, pero lo hace directo en los sitios web de las aerolíneas. Sin embargo, comenta que a su esposo, sí le gusta mucho comprar online.

“Él ha tenido malas experiencias. A veces le mandaban más de lo que había pedido, le vendían membresías no deseadas, pero con la práctica ha aprendido a ponerse listo”.

La mejor recomendación, dice, es leer bien las indicaciones y fijarse mucho en lo que van a comprar.

“Mayormente mi esposo compra en Amazon”.

De acuerdo al FBI, cada año, miles de personas se convierten en víctimas de estafas durante los días festivos. “Los estafadores pueden robarte el dinero bien ganado, tu información personal, y por lo menos, tu estado de ánimo festivo”, indican en un comunicado de alerta.

Las dos estafas navideñas más frecuentes son los delitos por la falta de entrega y de pago. En una estafa de no entrega, un comprador paga los bienes o servicios que encuentra en línea, pero esos artículos nunca se reciben. Por el contrario, una estafa por falta de pago, implica el envío de bienes o servicios, pero nunca se le paga al vendedor.

En la época navideña, cuando la gente más compra por Internet, los estafadores buscan sacar ganancia. (Getty Images)

De acuerdo al reporte 2020 del Internet Crime Complaint Center (IC’3), estas estafas le costaron a la gente más de $265 millones.

Otro tipo de estafas de las que deben estar pendientes en esta época del año son los fraudes por subastas, cuando un producto se tergiversa en un sitio de subastas, y el fraude con tarjetas de regalo, cuando un vendedor te pide que pagues con una tarjeta prepagada.

Lina Herrera, residente de Van Nuys, dice que ella solo compra en línea, en tiendas departamentales grandes que cuentan con aplicaciones telefónicas, y en las que usualmente ya tiene un número de cliente. “En Amazon compro cuando tienen garantía de devolución y precio comparable”.

Y dice que en Facebook, ella bloquea de inmediato cualquier anuncio de servicios espectaculares o productos milagrosos. “No respondo ningún texto que me pide que introduzca una clave que me han enviado y no solicité”.

Pero además hace ver que si alguno de sus contactos le pide dinero o que compre algo a través de las redes sociales, no responde el mensaje. “Sé que si de verdad necesitan de mi ayuda, me contactarían de manera directa”.

Cuenta que en una ocasión, ella y su hija miraron en Facebook, un anuncio de una persona que vendía un refresco tradicional de su pueblo de origen en México. “Al final no lo compramos porque pedían que lo apartaramos con un depósito de $15 por Zelle. Nos pareció sospechoso”.

Las estafas digitales se fueron al alza desde que inició la pandemia en 2020. (Pexels)

A fin de evitar ser víctima de fraude, Vicente García, dice que él siempre trata de hacer compras online en tiendas grandes confiables como Amazon, Costco y Macys. “Cuando no sucede así, compro algo pequeño para probar y utilizo una tarjeta de crédito con un límite de crédito de $300”.

Platica que solo en una ocasión tuvo una mala experiencia al comprar en línea, y fue con una tienda que se anunciaba en Instagram. “Compré 5 fundas protectoras para el teléfono, pero me llegaron 4. Comencé a tratar de comunicarme con ellos. Me dijeron que solo por correo electrónico podía hacer reclamaciones. Cuando al fin me respondieron, me hicieron ver que me lo mandaría. Nunca lo hicieron. Mejor ya no compré nada ahí”.

Como consecuencia, dice que ignora los anuncios en las redes sociales. Pero reconoce que en esta época del año es cuando más compra por Internet. “Te saca de mucho apuro, más ahora con todo lo que ha pasado con la pandemia. No tienes que andar de tienda en tienda. Es más fácil, pero hay que tomar sus precauciones”.

La Asociación del Juguete se ha aliado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el National Intellectual Property Rights Coordination Center (IPR Center), y Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para ayudar a los consumidores a protegerse de juguetes, productos electrónicos, cosméticos y otros artículos falsificados, de calidad inferior o incluso peligrosos durante las compras navideñas.

“Para la mayoría, las fiestas representan una temporada de buena voluntad y generosidad, pero para los delincuentes, es la época de atraer a los compradores navideños desprevenidos”, dijo Matt Allen, director del IPR Center.

“Uno de los principios clave de la prevención del delito es la educación, para que los consumidores estén equipados con consejos de expertos sobre cómo proteger sus datos financieros personales y evitar comprar regalos que puedan ser perjudiciales para sus seres queridos”.

Es mejor comprar por líneas en tiendas acreditadas, que cuenten con aplicaciones en el teléfono. (Getty Images)

Ada Zevallos, de Panorama City, aclara que ella solo compra en páginas conocidas, como Amazon, porque le dan garantía, así como en las páginas de Internet que tienen sus propias aplicaciones [de celular].

“Eso me da más seguridad”.

Para ella comprar por Internet es mucho más fácil porque no maneja un auto, pero además siente que las ofertas son mejores en línea; y a veces al ir a la tienda, dice que no encuentra la talla o el producto buscado.

“Por ejemplo, estuve buscando muñecos Advengers de colección y en la tienda no había. Solo lo encontré en Internet”.

Considera que lo único negativo de comprar en línea en esta temporada, es que a veces por el tema de las fiestas, las entregas se retrasan.

María López también de Panorama City relata que en su primer año en Estados Unidos y en un Black Friday, cuando tenía 21 años, se le apareció un anuncio en su cuenta de Instagram con una promoción de tennis Adidas Yeezy por $80.

“Yo me emocioné porque son bien caros, normalmente cuestan más de $300. El anuncio decía que tenía como 80% de descuento y la oferta solo duraba dos días”.

María dejó pasar la oferta, pero al tercer día le saltó de nuevo en Instagram; y ahí fue cuando las compró.

Pero oh sorpresa, el tiempo pasaba y no le llegaba nada. “Pensé que había perdido mi dinero, pero un día me llegó un paquete. Cuando lo abrí no eran los tennis originales, y parecía que les habían pintado las letras Adidas con un marcador. Todo venía de China”.

Lo peor vino cuando María buscó un número telefónico para devolver todo. “Me di cuenta que no había información de dónde reclamar”.

El FBI recomienda una buena higiene cibernética. (AFP/Getty Images)

A continuación, el FBI te da unos consejos para evitar las estafas durante la temporada de fiesta, ya sea un comprador o vendedor.

Practica una buena higiene cibernética:

No hagas clic de ningún link (enlace) o documento adjunto en los correos electrónicos.Las estafas de lo que en inglés se conoce como phishing y delitos similares hacen que hagas clic en enlaces y proporciones información personal como tu nombre, contraseña y número de cuenta bancaria. En algunos casos, es posible que, sin saberlo, descargues software malicioso en tu dispositivo.

En especial, ten cuidado si una compañía te pide actualizar tu contraseña o la información de tu cuenta. Es mejor que busques el teléfono y llames a la compañía

¿Tarjeta de crédito o de débito?

La organización Consumer Action dice que aunque ambas tarjetas se pueden usar, las tarjetas de crédito ofrecen mayores protecciones para los consumidores que las tarjetas de crédito.

“Por ejemplo, los clientes de tarjetas de crédito tienen el derecho de reclamar cargos erróneos o fraudulentos, incluyendo aquellos por productos dañados o no entregados, durante los 60 días que el primer cargo apareció en su estado de cuenta”.

Tips para la temporada de compras navideñas:

Compre productos de comerciantes reconocidos, y tengan cuidado con los proveedores externos.