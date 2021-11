Sorprendente: Stephen Curry rompe récord histórico de triples en NBA

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry sigue demostrando por qué es catalogado como el mejor jugador de baloncesto del mundo. Este domingo se convirtió en una verdadera pesadilla para los Clippers al anotar 33 puntos en el juego donde los Warriors se impusieron 105-90.

Lo que hizo Curry fue una completa locura y esto generó el asombro de los mismos fanáticos de Clippers, quienes lo corearon como “MVP” al finalizar el encuentro.

Steph Curry gets a standing ovation at Staples Center after putting up 33 as the Warriors beat the Clippers. In every arena this season Curry is getting MVP chants & ovations; fans realize they’re watching one of the best to ever play @kron4news #DubNation pic.twitter.com/xbMvKdm56A