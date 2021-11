Sabrina Sabrok revela que sufre esquizofrenia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sabrina Sabrok ha decidido darle una vuelta a su carrera y retomar su faceta como cantante; para hacerlo, optó por abrir su corazón y compartir el padecimiento con el que lucha desde niña, la esquizofrenia. Con dicho tema, la ex modelo del programa de comedia La Hora Pico dio mucho de qué hablar, ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En entrevista con TvyNovelas, la famosa se sinceró sobre la inspiración detrás del contenido lírico de su canción, señalando que aquellas personas que padecen esta enfermedad interpretan la realidad de una manera diferente:

“Escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales”, dijo Sabrina Sabrok a los micrófonos de la famosa revista.

“La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me importa el qué dirán. No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad, cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura”, narró la actriz de películas para adultos.

Asimismo, Sabrina indicó que si bien varias personas cercanas a ella conocían su condición, decidió que este es el momento perfecto para dar a conocerlo con sus fanáticos, con la intención de que no se sientan solos y se identifiquen con alguien.

“Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Todo el tiempo yo digo una cosa y en las notas sale algo completamente diferente y es lógico que me preocupe tanto que ahora que sale esta canción todo mundo cuente lo que quisiera, por eso mejor yo confieso todo lo que he vivido”, dijo sobre la manera en la que han manejado su imagen.

“Siento lástima por la gente que me ha catalogado mal. Todo es mentira, es gente que vive engañada por los medios, por lo que sale por las noticias falsas, en realidad se hacen una idea de mí totalmente diferente”, finalizó.

