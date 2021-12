Centro de CSUN reciben donación de $150,000 para ayudar a jóvenes DACA a renovar sus permisos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para estudiantes como Jesús V. Martínez la universidad puede ser muy estresante con tareas y proyectos sumado a exámenes parciales y finales. No obstante, en su caso, se añade la preocupación de recordar que cada dos años debe tener en su bolsillo $495 para pagar por su estadía legal temporal bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



“Trato de tenerlo siempre guardado hasta que llegue ese temido día. Pero, a veces, simplemente no lo tengo.

Estos momentos son muy difíciles”, confiesa Martínez.



El joven actualmente estudia en la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) y trabaja a tiempo parcial en el DREAM Center, un centro de recursos de dicho campus que ayuda a estudiantes indocumentados y a sus familiares.



El alumno dice que hace un par de años una organización local sin fines de lucro cubrió el gasto de su renovación de permiso, lo cual fue un gran alivio para él.



“Estoy emocionado de ver que Angel Fund es esa oportunidad para evitar este estrés innecesario para tantos [estudiantes]”, dijo Martínez.



Se refiere a la iniciativa de The Change Reaction, una organización creada por un grupo de donantes afines que buscan mejorar la vida de las comunidades y que donó $150,000 para crear el “Angel Fund” (Fondo Angel) al DREAM Center de CSUN.



¿El objetivo? Ayudar a los estudiantes indocumentados a cubrir los costos para renovar sus documentos de DACA.



Greg Perlman, fundador de The Change Reaction, dijo que estaban complacidos de que CSUN y el DREAM Center les permitieran ayudar a los estudiantes.



“Nada me satisface más que poder apoyar a tantos hombres y mujeres jóvenes maravillosos y trabajadores que serán absolutamente los futuros líderes de nuestro país”, expresó en una conferencia de prensa esta semana cuando hicieron el anuncio en la universidad.



La presidenta de CSUN, Erika D. Beck dijo que navegar por la universidad puede ser un desafío para muchos y los estudiantes beneficiarios de DACA han logrado sobresalir pese a los obstáculos.



“Como sociedad, ayudar a nuestros estudiantes de DACA a tener éxito nos ayuda a todos porque cuando dejan CSUN van al mundo y juegan un papel vital en nuestra comunidad y contribuyen al crecimiento económico de nuestra ciudad y región”, expuso. “Este regalo amplifica nuestro importante trabajo para lograr un futuro más brillante y equitativo”.



Se estima que CSUN cuenta con alrededor de 1,200 estudiantes indocumentados.

Ayuda para estudiantes de bajos recursos

Daniela Bárcenas, supervisora del DREAM Center, dijo que esta es una gran noticia ya que en el caso de los beneficiarios de DACA, tener los $495 en la mano es vital ya que se exponen a perder su estadía legal temporal si no renuevan a tiempo.



Explicó que por ejemplo para algún estudiante que trabaje en la universidad, su límite son 20 horas como máximo a la semana. Entonces sus cheques llegan de $300 o $400 a la semana, lo cual no es sufuciente.



“Esto significa que tienen que esperar un cheque de pago completo y parte del otro para poder pagar por su renovación”, dijo Bárcenas.



“Eso es mucho porque no pueden comprar lo que necesitan. Viven de sueldo a sueldo o incluso tienen que aceptar otros trabajos para poder pagar todos sus gastos”.



Agregó que el dinero ya lo tiene el DREAM Center y que comenzarán a entregarlo en unas dos semanas mediante una solicitud que están creando y es solamente para estudiantes de CSUN.



Los interesados en solicitarla ayuda, podrían recibir hasta $495 para renovar su DACA ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).



La supervisora indicó que han notado que con los últimos cambios de DACA al no aceptar nuevas solicitudes hay más estudiantes que llegan a la universidad sin la posibilidad de solicitar la estadía legal temporal renovable aunque sí califiquen.



“Dado todo lo que ha estado sucediendo políticamente con DACA, no están aceptando nuevas solicitudes sólo renovaciones”, explicó.



Por esta razón, la mayoría de los estudiantes elegibles que han estado ingresando a CSUN no pueden beneficiarse del programa DACA.



Bárcenas dijo que en el DREAM Center han llegado muchos estudiantes que califican para DACA. Y agregó que en la actualidad, casi el 75% de los estudiantes indocumentados que llegan a pedir ayuda tienen el amparo de DACA.



Al momento, The Change Reaction se ha comprometido a ofrecer tres colaboraciones de $50,000 que ascienden al total de $150,000. Y una vez que el DREAM Center demuestre que sí está utilizando los fondos tendrá la posibilidad de recibir ayuda adicional.



“[La organización The Change Reaction] dijo que está dispuesta a darnos más dinero si la necesidad es mayor”, explicó Bárcenas.



No obstante, la supervisora recalcó que pese a que existe una ayuda para los jóvenes beneficiarios de DACA en el DREAM Center no se olvidan de todos los demás.



“Esta es una oportunidad increíble, va a ayudar a muchos estudiantes, pero también queremos dejar en claro que siempre nos enfocaremos en los estudiantes completamente indocumentados que no tienen acceso a estos servicios”, dijo Bárcenas.

Para contactarte con el Dream Center de CSUN y obtener más información sobre el programa y la ayuda puedes llamar al 1(818) 677-7069) o visitar: csun.edu/dreamcenter