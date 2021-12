El asesinato de un niño de 14 años en Florida hace 15 días continúa sin respuestas

Todo sucedió el 15 de noviembre en Palm Beach Gardens, en Florida, cuando Ryan Rogers salió de casa de su familia para dar un paseo en bicicleta y no regresó. Las autoridades lo encontraron muerto al día siguiente, cerca de la carretera interestatal 95.

Según documentos oficiales, el joven se fue alrededor de las 6:39pm y su familia, al ver que el menor no respondía a sus llamadas, acudió a la policía para reportar su desaparición sobre las 10:30pm de esa noche.

The mysterious #unsolved killing of a Florida 14-year-old in Palm Beach Gardens rattled residents and attracted assistance from neighboring law enforcement agencies as investigators look for clues. #RyanRogers https://t.co/ydz5poMPn5 — Michael Ruiz (@mikerreports) December 1, 2021

Los vecinos de la zona estaban muy preocupados por lo que había pasado y, al igual que sus seres queridos, también quieren respuestas sobre lo que pudo pasar. Varias agencias federales también se han unido en la investigación de este caso para poner más luz.

Por lo que se sabe, la policía recuperó su cuerpo al costado de una carretera al día siguiente de su desaparición, y las autoridades determinaron que la forma de su muerte fue un homicidio, aunque aún se desconocen las causas de su muerte.

“La causa de la muerte no se ha revelado en este momento. Sin embargo, la muerte de Rogers no fue el resultado de una colisión relacionada con el tráfico”, dijo la policía el 20 de noviembre.

Cuatro días después, los investigadores dijeron que habían determinado que la muerte de Ryan fue “un acto deliberado”. Hasta el martes, la policía no ha nombrado a ningún sospechoso o persona de interés, y dijeron que los investigadores federales y locales estaban ayudando con el caso. It's been TWO WEEKS since Ryan Rogers – a high school freshman in Palm Beach Gardens, Florida – was found dead near I-95.



We know police are investigating this as a homicide. We know they're looking for witnesses and asked the feds to help on the case.



BUT, that's all we know pic.twitter.com/6uvtB3MSbp— Jay O'Brien (@jayobtv) November 30, 2021

La policía está preguntando a cualquier persona que tenga información o que “haya presenciado algo fuera de lo común” entre las 6:30 y las 9pm que llame a la policía, al 561-799-4445. Se está dando una recompensa de hasta $8 mil a quién dé datos que resuelvan el caso.

Aunque varios usuarios han informado a través de las redes sociales sobre avistamientos de un hombre vestido de negro con un pasamontañas en la ciudad, la policía dijo que investigó esas afirmaciones y descartó una conexión.