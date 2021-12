Cómo limpiar el lavavajillas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El lavavajillas es tu máquina de limpieza preferida, especialmente después de una gran comida, cuando la encimera está llena de platos sucios, utensilios de cocina, bandejas para servir y cosas por el estilo. Por lo tanto, deberías devolverle el favor dándole a tu lavavajillas una limpieza a fondo de vez en cuando. Esto mantendrá al aparato electrodoméstico funcionando sin problemas, oliendo a limpio y con el mejor aspecto.

Los siguientes consejos de los expertos te ayudarán a hacer el trabajo correctamente. Para obtener más información sobre lavavajillas, incluyendo la forma en que hacemos las pruebas, consulta nuestra guía de compra y clasificación de lavavajillas.

Paso 1: Limpiar el exterior

Si la parte frontal de tu lavavajillas es de plástico, utiliza una esponja y agua caliente jabonosa para limpiarlo. En el caso de los lavavajillas de acero inoxidable, un limpiador de vidrios o un limpiador específicamente formulado para aparatos de acero inoxidable es eficaz para eliminar la suciedad acumulada, las manchas y las huellas dactilares. Evita rociar el limpiador directamente en la parte frontal del lavavajillas, ya que la humedad podría dañar los controles electrónicos.

En cambio, rocía el limpiador sobre una servilleta de papel o un paño suave y luego limpia con esto el lavavajillas. Nunca utilices toallitas a base de lejía o cloro, productos químicos fuertes, estropajos de cocina ni nada abrasivo en una puerta y tina de acero inoxidable.

Utiliza un trapo para limpiar la unión entre la puerta del lavavajillas y la tina, donde se acumulan los residuos y las partículas de alimentos. La acumulación puede causar malos olores, provocar la aparición de moho y, potencialmente, impedir que la puerta cierre correctamente.

Paso 2: Limpiar el filtro

Este paso es fundamental para los filtros de limpieza manual, que son comunes en los aparatos electrodomésticos más nuevos. Estos filtros eliminan el triturador de los lavavajillas autolimpiables que pulveriza los restos de comida y los envía por el desagüe. El resultado es un funcionamiento mucho más silencioso, pero también significa que más restos quedan atrapados en el filtro, lo que puede provocar olores desagradables.

Una vez a la semana más o menos, saca la rejilla inferior y retira el sistema de filtrado, que generalmente consta de varias partes entrelazadas. A menudo, hay un cilindro central que se desenrosca, lo que te permite levantar el sistema y desarmarlo. Limpia las piezas individualmente en el fregadero con una esponja o con el chorro del grifo. Nuestros probadores tienen un pequeño cepillo para desprender los restos de café y otro tipo de suciedad que pueden obstruir el material del filtro de malla.

Este es también un buen momento para revisar el brazo aspersor y eliminar los restos de comida atrapados. Normalmente se levanta de la base con un tirón suave. Enjuaga el brazo debajo del grifo inspeccionando si hay agujeros obstruidos, que pueden limpiarse con un palillo de dientes o una broqueta de madera. Algunos brazos rociadores tienen un orificio adicional en la parte inferior que sirve para disparar el agua hacia el filtro, manteniéndolo limpio. Antes de reinstalar el brazo rociador y el sistema de filtro, comprueba que no haya obstrucciones.

Paso 3: Desinfectar y desodorizar

Con el tiempo, las decoloraciones y los olores pueden acumularse en el interior del lavavajillas. Utiliza un limpiador de lavavajillas a base de ácido cítrico, como Affresh o Finish, para eliminar los depósitos mensualmente.

Si la decoloración persiste debido a los depósitos minerales resistentes del agua dura de tu casa, tendrás que usar un limpiador de lavavajillas más resistente que se compra en la tienda. Probamos tres limpiadores para lavavajillas: Finish Power Up Booster Agent, Glisten Dishwasher Cleaner & Hard Water Spot Remover y Lemi Shine Original. Todos tuvieron un buen desempeño, pero, en general, Lemi Shine fue el mejor en cuanto a la relación calidad-precio.

Si vives en un área con agua muy dura, puedes considerar la posibilidad de añadir sal regeneradora en el sistema de ablandamiento del agua del lavavajillas. Esto mejorará la limpieza y ayudará a prevenir las manchas. Además, la sal ayudará a evitar la acumulación de minerales en el lavavajillas.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.