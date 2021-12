Por 73 puntos: Oklahoma City Thunder sufrió la peor derrota en la historia de la NBA a manos de los Memphis Grizzlies

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Memphis Grizzlies ganaron este jueves a los Oklahoma City Thunder por 73 puntos (152-79), una gigantesca e histórica diferencia en el marcador que supone un nuevo récord en la NBA.

A JITTY POSTER FOR THE RECORD BREAKER pic.twitter.com/RXRqofvigk — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021

Hasta ahora, el mayor margen en un partido de la NBA correspondía a un encuentro del 17 de diciembre de 1991 en el que los Cleveland Cavaliers destrozaron a los Miami Heat por 68 puntos (148-80).

Los Grizzlies (12-10) superaron esa marca en una noche perfecta en la que desintegraron a los Thunder (6-16), que son uno de los peores equipos de lo que va de temporada.

Las estadísticas al final del partido reflejaron la magnitud de la paliza de los de Memphis. Nueve jugadores de los Grizzlies superaron los 10 puntos con Jaren Jackson Jr. como máximo anotador con 27.

El conjunto local presumió de precisión con un 62,5 % de acierto en tiros de campo y un 52,8 % en triples (19 de 36). Por el contrario, los Thunder solo encestaron el 32,9 % de sus tiros y el 28,9 % de sus intentos de tres (11 de 38).

Los Grizzlies repartieron 41 asistencias (los Thunder solo 14), capturaron 53 rebotes (sus rivales solo 26) y robaron 16 balones (los visitantes recuperaron 2).

Al descanso, la ventaja local era ya de 72-36 y la máxima diferencia que lograron los Grizzlies a lo largo del duelo fue de 78 puntos ya en el último cuarto.

El partido también supone el récord de puntos para los Grizzlies en un encuentro en toda la historia de la franquicia.

MOST POINTS IN FRANCHISE HISTORY YA HEAR ME.— Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 3, 2021