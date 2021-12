Atalanta deja sin liderato al Napoli del ‘Chucky’ Lozano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Atalanta sorprendió en el estadio Diego Armando Maradona, al Napoli donde milita el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano sacándolos del liderato de la Serie A de Italia y bajándolos a la tercera posición tras las victorias del AC Milán e Inter.

El Napoli debió salir al frente con un equipo plagado de lesiones debido a las bajas de Kalidou Koulibali, Lorenzo Insigne, Víctor Oimhe, Zambo Anguissa y Fabian Ruiz, quienes han provocado una merma en el club partenopeo y aún les queda enfrentar al Leicester en la Europa League.

Al minuto 7′ del compromiso apareció el primer gol en los pies del urcraniano Ruslan Malinovsky, con una buen remate de zurda y asistido por el colombiano Duván Zapata. De esta manera el equipo bergamasco comenzó a dar muestras de lo que sería el partido.

RUSLAN MALINOVSKYI FINDS TOP BINS 🔥.



THE START ATALANTA WANTED 💥. pic.twitter.com/a56Ul8Pnic— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 4, 2021

Los locales comenzaron a buscar acercarse por la vía del contragolpe, siendo una de las herramientas que sirvió para hacerle frente a la vista. El polaco Piotr Zielinski anotó el empate al minuto 40′ de partido y luego terminó dando la vuelta al marcador a los dos minutos de arrancado el segundo tiempo, gracias a Dries Mertens quien definió en el contragolpe para su equipo. THE KING OF NAPLES, DRIES MERTENS 👑 pic.twitter.com/F6GZ8lzu3L— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 4, 2021

Napoli comenzó a mostrar muestras de cansancio y no aguantó el ritmo del Atalanta, permitiendo que el central Merih Demiral anotara el empate en una definición de delantero. Pese a que David Ospina había mostrado un par de buenas atajadas los locales no aguantaron más la arremetida visitante. MERIH DEMIRAL 🤯



CENTER BACK OR CENTER FORWARD?! WHAT A FINISH 💥 pic.twitter.com/ooKmMPAMNZ— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 4, 2021

Para terminar de sentenciar el partido, Remo Freuler terminó una jugada de Josip Ilicic, definiendo de manera magistral para colocar el tercer gol y darle la victoria al Atalanta, permitiendo que se blinden en la cuarta posición de la tabla y les permite llegar motivados al partido del Villarreal para cerrar la fase de grupos de la UEFA Champions League. REMO FREULER'S FIRST SERIE A GOAL SINCE APRIL GIVES ATALANTA THE LEAD.



WHAT A MATCH THIS! 🔥 pic.twitter.com/I86kR2gLz1— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 4, 2021

Atalanta fue beneficiado por el Inter de Milán, quienes derrotaron a la Roma en el Estadio Olímpico permitiendo sumar una ventaja de 11 puntos con el quinto lugar, por otra parte, Hirving Lozano disputó 67′ minutos de partido y el Napoli cayó a la tercera posición manteniéndose con 36 puntos, a 2 del líder AC Milán.