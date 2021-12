Hernán Cristante acusó a la directiva de Toluca de no saber tener “categoría” por su despido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista realizada por ESPN, Hernán Cristante, ex técnico de Toluca, señaló que el equipo mostró poca categoría en el momento de su despido y buscará alejarse del fútbol mexicano lo más rápido posible, apuntando a buscar trabajo en Sudamérica.

Enojado y con ganas de cambiar, Cristante se encuentra planificando el viaje a Sudamérica para negociar algunas propuestas para dirigir en ese lado del continente, a lo que aseguró que no quiere tener nada que ver con el fútbol mexicano por la vinculación de promotores que lo perjudicaron.

“Mi idea es salir ya del fútbol mexicano, porque se me ha complicado; me vincularon con ‘equis’ o ‘y’, y no es cierto. Ese tipo de intereses a mí no me mueven, ni me preocupan. Entonces, no quiero que se confundan las cosas y realmente decido trabajar en lo que más me gusta. Gracias a Dios soy un tipo confiable para mucha gente y me han llamado a mí”, comentó Cristante.

Las formas de su despido no fueron las mas acordes

Una de las razones por las cuales el ex técnico de Toluca no se sintió respetado, fue precisamente por las formas en las que fue despedido de la institución escarlata, a lo que aseguró que no tuvieron la categoría de realizarlo de la mejor manera.

“El lunes por la mañana, me reuní con los directivos. Sí había una molestia en la directiva. Me dijeron que iban a reunirse con el consejo. Por la noche, Suinaga me habló por teléfono para decirme que no seguía más. El día que yo quería despedir a la señora que trabajaba en mi casa, la llamé y hablé con ella. La categoría no se compra”. agregó el ex técnico de Toluca.