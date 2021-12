Gaby Spanic tira pedrada a Alicia Machado: ‘No tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gaby Spanic y Alicia Machado se enemistaron durante su estancia en “La Casa de los Famosos“. Aunque las dos divas venezolanas entraron como amigas, salieron del proyecto sin querer hablar de la otra. La que fuera protagonista de “La Usurpadora” se ha mantenido al margen del reality show de Telemundo después de su eliminación y ha hablado poco de su tiempo en la casa.

Sin embargo, los reporteros han estado queriendo sacarle información para ver lo que piensa de su compatriota que terminó ganando la competencia. Pese a la insistencia, Gaby se mantiene con que no tiene nada que decir.

“Ya yo opiné lo que tenía que opinar al respecto. Yo lo único que te puedo decir que fui como la mamá de todos ellos — eso se vio, que siempre he sido una mujer muy educada“, dijo la actriz ante las cámaras de “Suelta La Sopa”. “Nunca he sido una mujer rencorosa, al contrario, sabía muchas cosas de mis compañeras [y] nunca las dije a la luz pública porque soy una dama. La vida de los demás se respeta. Era la esclava Isaura de esa casa porque me gusta la limpieza. Viéndola de ese punto de vista me salí con mi conciencia muy tranquila”.

El reportero del programa de espectáculos de Telemundo le preguntó de porque no surgió un romance así como sucedió con Alicia y Roberto Romano. Aunque Gaby no habló directamente de Alicia, la indirecta parece haber sido para ella.

“De mi parte no porque no soy una mujer así. Tengo un hijo precioso que se siente orgulloso de su mamá. Yo digo que esas cosas se hacen en privado. Yo nunca he entrado a un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme en la cama con cualquier otra persona en un reality show“, explicó Spanic.

Spanic además agregó que no le gusta meterse en la vida privada de nada y no opinaría nada directamente sobre la supuesta relación entre Alicia y Roberto.

Seguir leyendo

• Gisella Aboumrad se quita la ropa y se desnuda en Instagram

• Marjorie de Sousa reacciona ante el apoyo de Alicia Machado a Julián Gil sobre su hijo Matías

• Laura Carmine espera que Roberto Romano ‘haya buscado ayuda’ ante romance con Alicia Machado