Alerta roja en el Tottenham: Brote masivo de COVID-19 podría dejar a los Spurs fuera de Europa

A pesar de la victoria conseguida ante el Norwich el fin de semana pasada y las buenas sensaciones que dejó el equipo de Conte, el Tottenham atraviesa un delicado momento en el aspecto sanitario luego de que se reportara que hasta 6 jugadores dieron positivo por COVID-19, una situación que pondría contra la espada y la pared a los ‘Spurs’ que podrían quedar fuera de la Conference League.

Tras una nueva oleada de coronavirus en el Reino Unido, la Premier League decidió realizar el pasado lunes 29 de noviembre un total de 3,154 pruebas a futbolistas, de los cuáles 12 dieron positivo. Lo alarmante es que la mitad de los contagiados totales pertenecen al Tottenham, como lo informó el diario británico The Mirror.

El equipo de Conte sigue dando signos de mejoría luego de la última victoria en donde se ganó con categoría al Norwich y además se mantuvo el arco en cero, pero tras la dura noticia, los ‘Spurs’ tendrán que enfrentarse este jueves ante un Rennes que podría lapidar la ilusión de trascender de los ingleses.

El Rennes, ya clasificado y con el primer lugar asegurado, viajará a Londres para enfrentarse a un Tottenham mermado por las lesiones. Los de Conte dependen de sí mismos, sin embargo, y en caso de caer ante el conjunto francés, dependerán del Mura de Eslovenia que jugará como visitante ante el Vitesse que tiene a misma cantidad de puntos que el conjunto inglés (7 puntos).

Por ahora no se han revelado los nombres de los futbolistas contagiados y no se descarta que haya más casos. Los futbolistas deberán cumplir el protocolo y mantenerse aislados durante 10 días, por lo que se perderán no solo el partido contra Rennes, sino también contra el Brighton y posiblemente el encuentro ante el Leicester.

