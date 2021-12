Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Costco es más conocido como un lugar para degustar muestras de comida mientras encuentras grandes ofertas en artículos a granel. Soy miembro de Costco y mi familia todavía está ocupada con el frasco de kétchup de 114 onzas que compré para una fiesta del 4 de julio.

Pero Costco también es líder en la venta de muchos otros productos, desde audífonos hasta electrodomésticos y libros. ¿Y qué hay de la electrónica? ¿Deberías comprar un televisor en Costco?

La respuesta corta es que, dependiendo de lo que busques, puede tener mucho sentido.

En primer lugar, repasemos algunos conceptos básicos de Costco. Las membresías comienzan alrededor de $60 por año y te permiten comprar en cualquier Costco del mundo, así como en Costco.com. Hay otros tipos de membresías que son más caras, incluyendo una membresía ejecutiva por $120, que ofrece un reembolso en efectivo del 2% sobre las compras, hasta $1,000.

Costco no ofrece pases diarios ni membresías de prueba, pero las personas que no son miembros pueden comprar productos, incluyendo televisores, en Costco.com. Sin embargo, tendrán que pagar un recargo del 5% y no podrán ver el precio de ninguno de los artículos promocionados como ofertas exclusivas para miembros. En mi opinión, esa es una verdadera desventaja: ya que el minorista ofrece muchas ofertas de televisores solo para miembros.

Nota: Costco acepta tarjetas de crédito solo si están respaldadas por Visa, por lo que no puedes pagar con American Express o Mastercard. Costco también acepta efectivo, cheques y la mayoría de las tarjetas de débito y cajeros automáticos.

Costco ofrece muchas marcas de televisores y tamaños de pantalla

Costco tiene una variedad bastante decente de marcas de televisores, tanto en las tiendas como en línea, aunque cuenta con menos marcas y modelos de los que encontrarás en alguna tienda especializada en electrónica como Best Buy. Costco tiende a centrarse principalmente en marcas de televisores más conocidas; su selección actual incluye televisores de Hisense, LG, Samsung, Sony y Vizio.

Es una lista bastante buena, pero si estás buscando un modelo al que le haya ido bien en nuestras calificaciones de televisores de otra marca nacional, como TCL, o un aparato de menor precio de una marca de la casa como Insignia (Best Buy) u Onn (Walmart), tendrás que comprar en otra parte.

Además, descubrimos que Costco tiende a concentrarse en los televisores de mayor tamaño, sobre todo de 55 pulgadas o más. A finales de octubre, Costco.com tenía 34 televisores con pantallas de 65 pulgadas en stock y 38 televisores de 75 pulgadas o más, incluyendo algunos modelos de 86 pulgadas. Así que Costco es una buena opción si estás buscando un televisor grande y, por supuesto, muchos de nosotros estamos haciendo exactamente eso.

Costco ofrece televisores más pequeños y menos costosos, pero no tantos. Solo encontramos un televisor de 32 pulgadas y un puñado de modelos de menos de 48 pulgadas. Los únicos aparatos de 48 pulgadas son dos modelos OLED, que cuestan bastante más que los televisores LCD.

No importa el tipo de televisor que busques, encontrarás más opciones en el sitio web de Costco que en los almacenes.

Los precios de los televisores de Costco son competitivos

Puede ser difícil saber si realmente estás consiguiendo una buena oferta en un televisor en Costco y otros almacenes. Televisores casi idénticos del mismo fabricante pueden tener diferentes nombres para ese modelo, dependiendo de la tienda a la que vayas. Esto dificulta la comparación de precios y el poder aprovechar las garantías de igualación de precios. Un minorista no está obligado a igualar el precio de uno de sus competidores si los televisores tienen diferentes nombres de modelo, aunque los aparatos sean casi idénticos.

A pesar de todo esto, consideramos que Costco es muy competitivo frente a otros minoristas importantes cuando se trata de los precios de los televisores. De hecho, no es difícil descifrar los modelos de los clubes de almacenes por tu cuenta, por lo que puedes comparar ofertas y buscar reseñas en las calificaciones de Consumer Reports, disponibles para miembros.

A menudo, las denominaciones de los modelos solo difieren por unos pocos dígitos de las que verás en tiendas como Walmart o Best Buy. Por ejemplo, con los televisores LG, los modelos que se venden en los almacenes tienen el sufijo AUA, mientras que los televisores que se venden en otros tipos de tiendas utilizan las terminaciones PUA o PUB. Ese Televisor OLED LG OLED65CXAUA de 65 pulgadas que encuentras en Costco será muy similar al LG OLED65CXPUA de Best Buy o Crutchfield.com.

Los televisores Samsung que se venden en Costco suelen diferenciarse por un solo número o letra. Por ejemplo, encontrarás el Samsung QN65Q8DA en Costco y otras tiendas y el Samsung QN65Q80A en Amazon y Best Buy.

Los televisores Sony suelen diferir en solo uno o dos dígitos. El Sony XR-65A80J se vende en tiendas de electrónica como Best Buy y Crutchfield, mientras que el modelo Sony XR-65A80CJ se puede conseguir en Costco y Sam’s Club.

En la mayoría de los casos, los televisores funcionan de manera muy similar y a menudo hay una diferencia de precio de $100 entre sí. A veces, tienen exactamente el mismo precio. Por ejemplo, los dos televisores Samsung tienen un precio de poco menos de $1,300 en Best Buy, Costco y Walmart; los dos Sony cuestan unos $1,800 en Best Buy y Costco.

Esos son los precios de lista, pero Costco suele endulzar sus ofertas al incluir una garantía extendida como parte del precio de compra o combinando un televisor con otro artículo, como una barra de sonido, a un precio más bajo que si los compraras por separado.

Algunas tiendas incluyen la instalación con la compra de un televisor. Sin embargo, cuando compras un televisor en Costco, solo recibes la entrega en la habitación que elijas, sin incluir el montaje ni la instalación. Puedes comprar una instalación básica por $20 y Costco montará tu televisor en la pared por entre $100 y $120.

Garantías y devoluciones en Costco

Las políticas de garantía y devolución de Costco se encuentran entre las mejores del sector. La tienda mayorista extiende la garantía estándar del fabricante en los televisores, junto con otros artículos electrónicos selectos, a dos años a partir de la fecha de compra.

Si tienes una tarjeta Visa Costco Anywhere, obtendrás dos años más de protección.

Costco también ofrece planes de garantía extendida de tres años, que administra Allstate. A diferencia de otros planes de servicio extendido, en los que la cobertura se ejecuta al mismo tiempo que cualquier otro plan (por lo que un plan de tres años te cubre solo dos años después de que se agote la garantía de un año del fabricante), la cobertura de Costco comienza después de que expiren todas las demás garantías.

Eso significa que podrías obtener hasta siete años de cobertura si compras un televisor en Costco con una tarjeta Visa Costco Anywhere y también compras un Plan de Protección de Allstate. En este caso, los primeros dos años estarían cubiertos por la membresía de Costco, los siguientes tres años estarían cubiertos por Allstate y los dos últimos años serían a través de la tarjeta de crédito.

Costco también ofrece a los miembros asistencia técnica gratuita para televisores y otros artículos electrónicos. El servicio de asistencia en línea está abierto de 5 a.m. a 10 p.m., hora del este, los siete días de la semana, excepto los días feriados.

Pero hay una mala noticia sobre las políticas para los clientes de Costco. En general, las políticas de devolución de Costco son muy buenas: Puedes devolver prácticamente todo, durante cualquier período de tiempo. Pero el minorista canceló esa política para los televisores y algunos otros artículos en 2017.

Ahora, tienes hasta 90 días para devolver un televisor. Sigue siendo un plazo bastante generoso si lo comparamos con el que ofrecen muchos otros minoristas. En Best Buy, por ejemplo, solo tienes 15 días para devolver un televisor, a menos que pagues el servicio de membresía de asistencia técnica TotalTech de $200 al año que amplía el plazo de devolución de televisores a 60 días.

Walmart y Target tienen políticas de devolución de 30 días para los televisores. Crutchfield tiene una política de devolución de 60 días, pero si compraste en línea tendrás que pagar entre $135 y $175 en gastos de envío, según el tamaño del televisor. (Crutchfield tiene solo dos tiendas, ambas en Virginia).

Otra cosa que hay que considerar si vas a comprar un televisor más grande en una tienda de Costco es si cabrá en tu vehículo. A pesar de tener una camioneta de tamaño decente, tuve que pedir prestada una camioneta para llevar mi televisor de 75 pulgadas a casa. Costco no envía televisores comprados en la tienda, pero se asoció con GoShare para las entregas. Según el presupuesto que recibí para la entrega de ese televisor de 75 pulgadas, me habría costado $118 el envío más $1.94 por minuto si el tiempo de entrega excedía los 55 minutos.

