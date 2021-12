Tornados masivos golpean varios estados, hay al menos dos muertos en Arkansas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron lesionadas después de que un poderoso tornado arrasó un hogar de ancianos en Arkansas el viernes por la noche, destruyendo el edificio y atrapando a decenas en su interior, dijo un funcionario del condado.

Fotos del asilo de ancianos Monette Manor, en Monette, en el norte de Arkansas muestran el techo de la instalación de 86 camas destrozado.

CONFIRMED: Monette Manor a nursing home in Monette, Arkansas took a direct hit by a very large tornado & collapsed with patients inside. Docs/RNs are pleading for help. pic.twitter.com/g3HDyYy7bX — Ellen Bacca (@ellenbacca) December 11, 2021

Los equipos de rescate en Monette, registraron el edificio destrozado y encontraron a más de 20 personas, dijo el juez del condado de Craighead, Marvin Day. Day dijo que aún no sabe el alcance de las lesiones o dónde quedaron atrapadas las personas en el edificio.

Just a heartbreaking scene at Monette Manor Nursing Home. Prayers that somehow everyone is ok. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

En Edwardsville, Illinois, medios locales reportaron en las redes sociales que varios trabajadores estaban atrapados dentro de un almacén de Amazon luego de un colapso estructural masivo después de que un tornado pasó por el área alrededor de las 8:30 p.m.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI — James Spann (@spann) December 11, 2021

“‘Aproximadamente un tercio del almacén está demolido y dañado por los vientos en línea recta o el tornado”, tuiteó Jenna Rae, de la estación KMOV de Illinois.

#BREAKING



Several dozen emergency crews at the Amazon Warehouse on Gateway Commerce Center Drive.



About a third of the warehouse is torn down and damaged from either straight by line winds or tornado.



People Who have family members inside say people are trapped@KMOV pic.twitter.com/hszi8YQ339— Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021

Se informó de más daños por tornados en Tennessee, Missouri e Illinois, según publicaciones en las redes sociales.

Hay una alerta de tornado para partes de Indiana, Kentucky, Mississippi y Tennessee hasta las 2 a.m. CT, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

A Tornado Watch has been issued until 11pm CST for portions of #ARwx #MOwx #MSwx #TNwx #ILwx #INwx #KYwx

"Several tornadoes and a couple intense tornadoes likely" aside from scattered damaging winds and large hail. Expect additional Watches to be issued through the evening. pic.twitter.com/4DeROKntFW— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) December 10, 2021

¿Qué es un tornado nocturno?

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) alertó que es posible que esta noche se produzca un brote de clima severo significativo en todo el centro-sur de EE.UU. a causa de tornados nocturnos.

Los tornados nocturnos son particularmente peligrosos. NWS aconseja que mantenga una radio meteorológica de la NOAA donde duerma para que pueda recibir alertas y tomar medidas cuando el clima severo amenace durante la noche. A significant severe weather outbreak is possible tonight across the South-Central US. Nighttime tornadoes are particularly dangerous. Keep a NOAA Weather Radio where you sleep so you can be alerted and take action when severe weather threatens overnight. pic.twitter.com/NBVHxzTSnH— National Weather Service (@NWS) December 10, 2021

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) también había advertido el jueves de posibles “tornados nocturnos”, un fenómeno meteorológico que se sabe que es particularmente peligroso.

Los tornados nocturnos, como su nombre indica, son tornados que ocurren durante la noche. Generalmente, los tornados que ocurren durante estas horas son menos comunes o menos severos que sus contrapartes diurnas o nocturnas, pero tienen el doble de probabilidades de causar la muerte, según explicó NOAA.

Y es porque: “los tornados nocturnos son difíciles de pronosticar, difíciles de ver (y por lo tanto de confirmar) y difíciles de responder a ellos, porque gran parte de la población está dormida cuando ocurren”.

Los meteorólogos tienen más problemas para anticipar estas tormentas e identificarlas en tiempo real, ya que estos tornados tienden a formarse rápidamente en medio de “sistemas convectivos cuasi-lineales”, es decir, en una familia o línea de tormentas que se mueven juntas.

El informe, compilado por investigadores de la NOAA, la Universidad de Oklahoma y el Centro Meteorológico Nacional, entre otros, también determinó que es muy probable que el público no vería las advertencias emitidas por la noche, y particularmente entre las 12:00 am y 4:00 am.