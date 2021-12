Portland Timbes y NYC FC cuentan con varias bajas para la Final

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Portalnd Timbers y New York City FC enfrentarán la final de la MLS Cup 2021, donde han levantado una gran expectativa debido a que no eran los favoritos para disputar el trofeo del fútbol de los Estados Unidos.

Para este compromiso, ambos equipos se encuentran con algunas ausencias para el partido que definirá al próximo campeón de los Estados Unidos, aunque ninguno de los ausentes es por sanción. Los conjuntos finalistas tendrán a 6 jugadores en total que no podrán ser de la partida.

Portland Timbers no contará por lesión con cuatro futbolistas como lo son el portero Jeff Attinella, el lateral Ismaila Jome y el mediocampista Eryk Williamson, aunque la más notoria es la del extremo peruano Andy Polo. Por su parte, New York City FC no contará con dos jugadores, Anton Tinnerholm y Keaton Parks. Our #MLSCup Starting XI vs. NYCFC. #RCTID pic.twitter.com/BOP1aV1BE3— Portland Timbers (@TimbersFC) December 11, 2021

Los Portland Timbers buscarán su segundo título de la MLS, luego del obtenido en el año 2015 y New York City FC intentará coronarse por primera vez y darle a la ciudad de Nueva York su primer trofeo del fútbol de los Estados Unidos en la actualidad.