Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez sueñan en grande tras golear a la Real Sociedad

La temporada que está realizando el Real Betis en la liga española parece ilusionar a sus aficionados en la búsqueda de clasificar a la Champions League y seguir soñando en grande, además, la goleada de 4 goles por 0 a la Real Sociedad, deja al equipo de Andrés Guardado y Diego Lainez con posibilidades de pelear por el campeonato.

Contra un rival directo y que también compite por regresar al máximo torneo de clubes europeo, el Betis subió a la tercera posición de la tabla y dando un espectáculo en el Benito Villamarín, de la ciudad de Sevilla. Bastó 14 minutos para que el conjunto andaluz abriera el marcador por medio de Álex Moreno, quien aprovechó una jugada infortunada del guardameta de la Real Sociedad y definió sin resistencia alguna.

La Real Sociedad intentó inquietar al conjunto bético en un par de oportunidades, pero de poco sirvió debido a que estaban superados en todas sus líneas. Para el segundo tiempo, Juanmi apareció para aumentar la ventaja y colocar el 2 a 0 al minuto 57′.

This touch and finish from Nabil Fekir 🔥 pic.twitter.com/sw23whdivT — ESPN+ (@ESPNPlus) December 12, 2021

La fiesta no estaba completa sin uno de los jugadores más regulares y protagonistas de los últimos meses y con un tiro perfecto, Fekir colocó el 3 a 0 al minuto 66′. Hundidos y sin opciones de remontar, Álex Moreno firmó el 4-0 definitivo para el conjunto de Manuel Pellegrini y sumó un doblete en su cuenta especial.

Durante el compromiso, precisamente en el medio tiempo, los aficionados del Betis tuvieron un maravilloso gesto al lanzar desde las tribunas juguetes y peluches para regalar a los niños de los hospitales durante la navidad. Real Betis fans threw stuffed animals and toys onto their pitch before their La Liga game today.



The toys will be collected and given to children after the match ❤️📸 pic.twitter.com/vX7KHvoFql— B/R Football (@brfootball) December 12, 2021

La racha del Betis los ha mandado a puestos de la Champions League y se coloca a un punto del Sevilla, quienes son segundos en LaLiga, por su parte, Andrés Guardado disputó 66 minutos de compromiso y Diego Lainez estuvo en la banca de suplentes.