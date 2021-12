Vinícius Jr: “Hemos hecho uno de los mejores partidos de esta temporada”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El brasileño Vinicius Junior, atacante del Real Madrid, fue clave en la victoria 2-0 frente al Atlético de Madrid, con las dos asistencias para los goles de Karim Benzema y Marco Asensio, pero quiso destacar el trabajo de todo su equipo que, consideró, hizo “uno de los mejores partidos” de la temporada.

“Hemos hecho uno de los mejores partidos de esta temporada. Con concentración y mentalidad de todo lo que nos pidió el míster que hiciéramos. Cuando los tres del centro del campo están tan bien difícilmente vamos a perder. Controlan el partido, los balones, y se queda muy fácil para nosotros delante. Hay que seguir así para ganar grandes cosas esta temporada”, dijo en Movistar +.

“Parece que tiene 22 años. Hace todo muy fácil y está siempre concentrado. Hoy fue el mejor jugador del partido, si sigue así vamos a levantar muchos trofeos. Siempre me da muchos consejos y es una grandísima persona”, amplió sobre Modric.

Un Vinicius que no quiso quedarse solo con su actuación: “Muy contento de las dos asistencias. Quiero seguir ayudando a Karim a que marque muchos goles”, declaró.

WOW! 🔥



Karim Benzema volleys home the cross from Vinicius Jr. 👏 pic.twitter.com/L9mxA2YtbD— ESPN FC (@ESPNFC) December 12, 2021