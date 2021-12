Álvaro Morte, “El Profesor” de La Casa de Papel, habló de su batalla contra el cáncer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego del estreno de la quinta y última temporada de “La Casa de Papel“, el protagonista Álvaro Morte ha dejado ver cada vez más facetas de sí mismo, siendo la más reciente su dura e inesperada batalla contra el cáncer. ¿Cómo vivió este capítulo de su vida? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

En una entrevista reciente, el histrión español habló como nunca del padecimiento que le fue diagnosticado a los 30 años de edad luego de presentar un tumor en el muslo izquierdo, afirmando que gracias a esta experiencia ahora es la persona que es.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, compartió Álvaro Morte frente a la prensa.

Asimismo, el actor de “The Wheel of Time” aseguró que si bien padecer cáncer es un golpe muy fuerte, cada quien tiene la oportunidad de elegir la manera en la que afrontará la situación. En su caso, decidió aferrarse a la vida y luchar contra los pensamientos negativos que surgieron tras ser diagnosticado con cáncer.

“Son escollos que suceden en la vida, que forman parte de ella y hay que enfrentarse a ellos. Ya está. Creo que cada uno se puede enfrentar a esta enfermedad como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento, a mí me ayudó tener una actitud más feliz, por decirlo de alguna forma”, concluyó el famoso.

Afortunadamente, este episodio quedó atrás y Álvaro Morte ahora disfruta del éxito que ha cosechado gracias a todo el esfuerzo con el que ha construido su carrera actoral, pues además de festejar el final de la exitosa serie de Netflix, “La Casa de Papel”, acaba de estrenar una historia junto a Rosamund Pike; lleva por nombre “The Wheel of Time”. View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morte (@alvaromorte)

