Galvancillo, de fenómeno de las redes al corrido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el corrido “Placoso, mi estilo”, donde Lorenzo Galván Ochoa se estrena como intérprete, el novel cantante presume autos de lujo, ropa de marcas caras, mujeres, dinero y armas.

Y es que en México se le dice “placoso” a alguien cuyo estilo es ostentoso o llamativo en exceso.

“Me gusta la moda, aunque yo en realidad no uso Versace ni ropa de marca [cara]”, dijo Lorenzo, quien en las redes sociales es conocido como Galvancillo. “En el video se nos pasó la mano […] Tampoco me gustan las armas y ni sé usarlas”.

En realidad la carrera de cantante de este chico nacido en Tecalitlán, en el estado mexicano de Jalisco, es consecuencia de su fenomenal desempeño en las redes sociales. Lorenzo, de 20 años, comenzó a grabar videos en sus ratos de ocio hace unos tres años, cuando apenas había llegado a Houston, donde vive; su mamá lo había mandado a este país a trabajar como castigo porque lo habían expulsado de la secundaria por indisciplinado.

El primer trabajo de Lorenzo fue en una bodega distribuidora de madera. Como era nueva la empresa, a veces no había clientes, y para no aburrirse, el cantante comenzó a publicar videos –la mayoría de situaciones sin sentido– en su cuenta de TikTok. Para su sorpresa, en una semana ya tenía 100 mil seguidores, y así fueron aumentando hasta llegar a los 4 millones que tiene ahora.

Sin duda, unas de sus características más enigmáticas son sus enormes ojos café y sus mejillas rosadas. Lorenzo también es de sonrisa fácil y es espontáneo al hablar. Eso explica que una gran porción de sus seguidores sean mujeres.

En Instagram y en Youtube también tiene su legión de fanáticos. Entre ambas redes sociales tiene más de millón y medio de seguidores. En la primera red le gusta enfocarse en la moda y en la segunda en la transformación de autos.

Pero el primer amor de Lorenzo es la música, y por eso de forma independiente está produciendo sus canciones. Además de “Placoso, mi estilo” ya tiene lista una decena de temas originales. Este viernes estrenará “Fiesta para olvidarla”, que compuso inspirado en la experiencia de una chica que lo dejó.

“En lugar de ponerme triste me fui a ‘pistear’ [a beber] y en una fiesta conocí a otra chica”, contó. “Es que soy bien enamoradillo […] y si me dejan sí me agüito [me pongo triste] pero llorar no es lo mío”.

En enero también estrenará un EP de cinco canciones con covers, entre ellos “La moda”, de Gerardo Ortiz.

“Siempre he querido cantar”, dijo. “Cuando le ayudaba a mi abuelito y a mi abuelita a arrear el ganado, allá en el Tecalitlán, yo me acuerdo que veía el [programa de televisión] “Pepe’s Office”, en el que Pepe Garza entrevistaba a los artistas, y decía, ‘algún día voy a estar allá’, y ahí la llevamos”.