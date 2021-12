Lionel Messi inicia el conflicto de intereses en la UEFA Champions League y le manda una advertencia al Real Madrid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La UEFA Campions League llegó a una de sus etapas más importantes. Los octavos de final del torneo emparejaron a los 16 mejores equipos tras la fase de grupos. Uno de los mayores candidatos es el París Saint-Germain con Lionel Messi en el frente de ataque. Sin embargo, por cuestiones del azar, el conjunto francés se medirá al todopoderoso Real Madrid.

En este sentido comienza el conflicto de intereses. Lionel Messi regresará a España a medirse contra el mayor rival de toda su carrera. Esta vez no tendrá los colores del FC Barcelona, pero contará con un equipo plagado de estrellas. Bajo estas circunstancias, “La Pulga” definió su objetivo, sin importar que se hayan topado con el Real Madrid.

Messi and Ramos teaming up to face Real Madrid.



What a game this will be 🔥 pic.twitter.com/2QRPycprX1 — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021

“El objetivo es conseguir todo lo que jugamos. Obviamente que el objetivo del PSG es la Champions, que viene intentando conseguirla y estuvo muy cerquita. Creo que es el objetivo de todos. Es una competición especial para todos los grandes equipos. Debemos ir a ganar y seguir avanzando”, expresó el argentino en su presencia en la “Expo Dubai”.

En este sentido, sus intereses se contraponen con los del conjunto merengue. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti superó el Grupo D cómodamente al obtener cinco de las seis victorias posibles y solo recibir tres goles en contra.

PSG DRAW REAL MADRID.



Lionel Messi is heading back to Spain after all 👀 pic.twitter.com/TEuMK6LUCR— GOAL (@goal) December 13, 2021

Sin duda alguna será uno de los partidos más sobresalientes de los octavos de final. El PSG contrató a Lionel Messi, la pieza angular de su proyecto junto a Kylian Mbappé y Neymar Jr. Con un equipo lleno de estrellas, el conjunto francés no tiene excusas para fracasar en la Liga de Campeones.

El partido de ida se desarrollará en el Parque de los Príncipes en 15 de febrero de 2022, mientras que la vuelta se jugará en el imponente Santiago Bernabéu el 9 de Marzo. Lionel Messi has been directly involved in 40 goals in 45 games against Real Madrid:



◉ 26 goals

◉ 14 assists



El Clásico's all-time top-scorer is making another trip to the Bernabéu.#UCLdraw pic.twitter.com/AzovPlxfKA— Squawka Football (@Squawka) December 13, 2021

También te puede interesar:

· Lionel Messi y su dura reflexión sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo: “No cambia nada para mí ser el mejor o no”

· Ibrahimovic, el sabio: Zlatan le mandó un consejo a Kylian Mbappé, atacó a Pep Guardiola y criticó el Balón de Oro de Lionel Messi

· El PSG quiere intacto su tridente: la última bala para mantener a Kylian Mbappé junto a Lionel Messi y Neymar