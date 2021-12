En video, Alexa Dellanos derrocha sensualidad y hasta muestra su ropa interior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexa Dellanos ha complacido a sus fans con un par de videos en los que aparece en muchos de los lugares que visitó en su reciente viaje a Dubai, luciéndose en atrevidos atuendos como un microbikini naranja, ajustados leggings y un minivestido rojo con el que involuntariamente dejó ver su ropa interior.

La bella influencer de moda y estilo de vida se la pasó muy bien de paseo, posando para fotografías que obtuvieron miles de likes en Instagram y que encantaron a sus más de cinco millones de seguidores; destacó una imagen en la que aparece usando un minivestido blanco durante las competencias del Gran Premio de Abu Dhabi. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

En su más reciente publicación en esa red social, Alexa aparece descansando sobre una alfombra y al lado de la chimenea, vistiendo un ajustado conjunto de leggings y top, junto con botas para la nieve; ella complementó su post con el texto “Barbie de invierno”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

