Pantene y Herbal Essences retiran sus champús secos del mercado por sustancia cancerígena

Procter and Gamble anunció el retiro del mercado de varios de sus productos, luego que detectaran que probablemente pueden contener una sustancia cancerígena llamado benceno.

Entre los productos afectados destacan marcas conocidas como Pantene, Herbal Essences, Hair Food, Old Spice y Aussi. Hace menos de un mes P&G retiró del mercado más de una docena de desodorantes y sprays en aerosol de las marcas Old Spice y Secret.

La empresa hizo una lista completa de los productos que deben ser retirados del mercado o desechados por los clientes.

La información fue dada en un comunicado de la empresa, con una leve explicación de lo que puede causar la exposición en benceno para los seres humanos, y aclaran que aunque “no han recibido ningún informe de eventos adversos”, con el retiro por una precaución extrema.

Los seres humanos podemos estar expuesto al benceno por inhalación, vía oral y directamente por la piel. Y es una sustancia cancerígena que se ha visto relacionada con leucemia, cáncer de médula ósea en la sangre y otras afecciones en la sangre.

P&G ofrece reembolso completo a los clientes que desechen sus productos, invitándolos a completar un formulario en línea o llamando al número de teléfono con línea directa al 1-888-674-36319 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., hora Este de Estados Unidos.

El retiro de productos incluye:

– Acondicionador seco libre de agua Weightless Smooth (3.6 oz y .98 oz).

– Acondicionador seco libre de agua Instant Moisture (3.6 oz y .98 oz).

– Shampoo seco libre de agua No Residue (3.7 oz y 1.0 oz).

– Pantene Sultry Bronde All in One Luxury Mis.

– Pantene Smooth Talker Dry Conditioning Oil.

– Pantene Mist Behaving Dry Conditioning Mist (3.9 y 1 oz).

– Pantene Gold Series Instant Nourishing Spray.

– Acondicionador seco Aussie Smooth Vibes.

– Acondicionador Aussie Petal Soft, Sleekend Warrior.

– Champú seco Herbal Essences Blue Ginger Refresh, Strawberry & Sweet Mint, Cucumber & Green Tea.

– Champú seco Pantene No Water Refresh, Sheer Volume, Never Tell, Champú seco Aussie After Hours Texture Spray, Tousle Hustle, Bounce Back, Champú Aussie Clean Color Protect, Clean Texture, clean volume.

– Champú seco Hair Food Coconut, Old Spice Fiji y el Pure Sport.

La FDA ya está notificada sobre el retiro del producto del mercado y así lo ha notificado en su página web. Los consumidores pueden visitar las páginas de todos los productos para obtener más información http://www.pantene.com, http://www.aussie.com, http://www.herbalessences.com, http://www.hairfood.com, http://www.oldspice.com, o http://www.waterlesshaircare.com.

