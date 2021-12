Britney Spears promete nueva música y presume su voz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La princesa del pop Britney Spears ha dejado a sus fans con la boca abierta luego de que les sorprendiera con un video en su cuenta de Instagram donde presume de su talento y habilidades para el canto.

La cantante estadounidense luego de sus duras batallas en los tribunales en contra de su padre Jamie Spears, donde finalmente ha podido obtener su libertad de la tutela que le fue impuesta por más de 13 años, ahora es que ahora está en control de sus decisiones por lo que ya pronto promete regresar a los escenarios con nuevo material.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde la intérprete de “Toxic” se ha dejado ver en un video tomado desde su hogar, donde se luce muy sexy con un top diminuto dejando su abdomen plano expuesto.

Bajo la publicación ha dejado un mensaje donde explica el porqué se ha lucido con su voz dentro del video, que por cierto se le ve desde el interior del cuarto de baño frente al espejo.

“No voy a hacer una audición, me estoy recordando a mí y al mundo quién soy. Sí, seré mi propia porrista. ¿Por qué ? ¡Para recordarle a mi elegante y blanca familia que no he olvidado lo que me hicieron y nunca lo olvidaré”, expresó de manera contundente.

Pero lo que realmente ha dejado a todos profundamente emocionados ha sido que ha dejado pistas que se encuentra trabajando en un nuevo material musical.

“Nueva canción en proceso… ¡Pronto sabrán a qué me refiero!”, finalizó.

Lo que ha generado todo tipo de especulaciones y reacciones dentro de la caja de comentarios por parte de sus millones de seguidores que han quedado emocionados con la revelación por parte de la famosa, que ya tiene años alejada de los escenarios.

“Música de Britney”, “Me encanta esto”, “Esto ha extendido mi vida”, “Nueva música”, “Britney está de vuelta”, le han expresado algunos emocionados admiradores.

