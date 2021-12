Congresista Mary Gay Scanlon sufre robo a mano armada en Filadelfia

Autoridades en Filadelfia investigan el asalto a mano armada de Mary Gay Scanlon, congresista de Pensilvania, que ocurrió en plena tarde del miércoles al sur de la ciudad.

Según datos del Departamento de Policía de Filadelfia, los asaltantes eran dos sujetos que se desplazaban en una camioneta oscura, quienes amenazaron a la congresista.

Mediante un comunicado, se detalló que la congresista fue asaltada a eso de las 2:45 p.m., en el estacionamiento del parque Franklin Delano Roosevelt (FDR) al sur de Filadelfia.

La información indica que la congresista se encontraba en el parque para una junta cuando dos sujetos de unos 20 a 30 años de edad la abordaron y le robaron su auto.

Pa. Congresswoman Mary Gay Scanlon Carjacked in South Philly

La comisionada de la policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, recalcó que afortunadamente la congresista no resultó herida durante el atraco, y que el FBI continuará investigando el asunto.

Además del vehículo, la congresista indicó que los asaltantes se llevaron su identificación de Gobierno y su teléfono móvil.

Tras el hecho, la misma Mary Gay Scanlon informó que se encontraba bien, “Le damos las gracias al Departamento de Policía de Filadelfia por su rápida respuesta y agradecemos los esfuerzos de la policía de D.C. por mantenernos seguros”.

Statement from the Office of Congresswoman Mary Gay Scanlon on today's incident:

En respuesta al incidente, el alcalde de la ciudad Jim Kenney calificó lo ocurrido como “traumático” y demostró su apoyo a la congresista.

“Mis pensamientos están con ella durante lo que estoy seguro es un momento traumático”, escribió el alcalde en Twitter.

Annie McCormick, reportera de un canal de televisión local, subió en su cuenta de Twitter una fotografía de la congresista e indicó que los asaltantes se llevaron, junto con el automóvil, su identificación de Gobierno y su teléfono móvil.

Scanlon representa el quinto distrito del Congreso en Pennsylvania que incluye partes de South Philadelphia. La congresista se había reunido con otros funcionarios electos para discutir preocupaciones de los vecinos por la aplicación de un plan con cambios en el parque.

