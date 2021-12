Manelyk González luce su retaguardia en una fiesta, usando un ajustado body azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manelyk González ha sorprendido a todos sus fans al compartir un video de TikTok en el que aparece cantando y bailando sensualmente en una fiesta, luciendo su retaguardia en un ajustado body azul. Su popularidad en esa red social es tal, que ya cuenta con más de 12 millones de seguidores.

En otro sexy clip, la estrella de “Acapulco Shore” aparece antes de salir a escena, mostrándose en pijama de animal print y haciendo la rápida transición para presumir su atrevido atuendo; ella escribió junto a su post el mensaje “show time”. @manelyk_oficial Show time…. ♬ original sound – Christen Dominique

En Instagram Manelyk también es muy popular, y más aún después de su participación en el reality show “La casa de los famosos”; ella ha comenzado a complementar sus publicaciones con textos de todo tipo. Junto a una foto en la que aparece jalando su tanga de hilo, escribió: “El Ego 👉🏼 valoración excesiva de uno mismo!!! Puede ser lo que no te deja crecer, avanzar o brillar, es difícil deshacerse de él pero no imposible ✌🏼”. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

