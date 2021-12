Respuestas a tus preguntas sobre la variante Ómicron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La variante Ómicron del coronavirus, recientemente identificada, ha levantado una nueva ola de preocupación sobre la trayectoria de la pandemia. Aunque hay mucho que aún no sabemos sobre esta cepa particular de SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la han designado como una “variante preocupante”. El 20 de diciembre, los CDC publicaron datos que mostraban que la nueva variante se había convertido rápidamente en la cepa común del virus que circula en los Estados Unidos, solo unas semanas después de que se detectara el primer caso aquí, y Ómicron parece estar en camino de convertirse en la cepa dominante en gran parte del mundo.

Los datos preliminares indican que Ómicron parece estar extendiéndose incluso con más rapidez que la variante Delta altamente transmisible, que a su vez había superado a otras variantes que la precedieron. Ómicron supone un riesgo “muy alto” para el mundo, según la OMS en un informe técnico dirigido a los estados miembros (PDF). Aunque no está claro dónde surgió la variante, se identificó por primera vez en Sudáfrica y ahora se ha visto en países de todo el mundo. Según la OMS, es muy probable que se siga propagando.

La aparición de esta variante “es una alarma de incendio y se puede ver algo de humo”, dice el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Exige una respuesta enérgica, en la que los responsables políticos actúen y la gente toma las mismas precauciones que se recomiendan desde hace tiempo para protegerse a sí mismo y a los demás contra el coronavirus, afirma. Las personas deben tomar esto en serio, pero no deben entrar en pánico, dice.

El 29 de noviembre, los CDC anunciaron que la agencia estaba ampliando sus recomendaciones para las vacunas de refuerzo, con la identificación de Ómicron enfatizando la importancia de los esfuerzos de vacunación, los refuerzos y la prevención de infecciones. Cualquier persona de 18 años o más que se haya vacunado por segunda vez con Pfizer o de Moderna hace al menos 6 meses, o con una vacuna de Johnson & Johnson hace al menos dos meses, debería recibir una vacuna de refuerzo, dijo la agencia. (Anteriormente, los CDC dijeron que los adultos menores de 50 años podían recibir un refuerzo; ahora dicen que deben hacerlo). A partir del 9 de diciembre, los que tienen 16 y 17 años de edad y han recibido la vacuna al menos hace seis meses también son elegibles para recibir una dosis de refuerzo con la vacuna Pfizer-BioNTech.

Los científicos han comenzado a aprender más sobre la rapidez con la que se propaga esta variante y cómo funcionan las vacunas y los tratamientos actuales contra Omicron.

“A medida que pasen los días y las semanas, sabremos mucho más”, dice el doctor Aaron Glatt, director del departamento de medicina y jefe de enfermedades infeccionas de Mount Sinai South Nassau en Hewlett, Nueva York. Aunque los informes sobre el aumento de la transmisibilidad son preocupantes, “las pruebas preliminares no sugiere que esto esté causando enfermedades graves en las personas vacunadas”, dice.

Consumer Reports ha examinado los datos disponibles hasta el momento y ha consultado con expertos para ver qué sabemos ahora sobre Ómicron y cuándo sabremos más.

¿Qué es lo inusual de esta variante?

Los virus como el SARS-CoV-2 mutan continuamente mientras se replican. La mayoría de estos pequeños cambios son intrascendentes, y es tan probable que reduzcan como que aumenten las probabilidades que un virus sea transmisible.

Pero a veces, un virus adquiere un conjunto de mutaciones que lo hacen más propenso a propagarse. El aumento en la transmisibilidad puede hacer que estas variantes, una palabra utilizada para definir a un virus con un conjunto de mutaciones particulares, dominen en una determinada región o incluso a nivel mundial, como pasó con la variante Delta. Esto puede suceder si la nueva variante crea una mayor carga viral, aumentando las posibilidades de que las partículas contagiosas lleguen a otras personas. También puede ocurrir si la nueva variante es más capaz de evadir la protección del sistema inmunitario proporcionada por la infección o la vacunación previas, lo que podría ayudar a su propagación entre personas que de otro modo estarían protegidas.

La variante Ómicron tiene muchos más cambios en la proteína de la espiga, la parte del virus que infecta las células humanas, que cualquiera de las variantes anteriores, según Poland. Por ejemplo, la variante Alpha tenía cuatro mutaciones en la proteína de la espiga, Delta tenía 10 y Ómicron tiene por lo menos 30.

En teoría, algunas de estas mutaciones podrían hacer que una vacuna sea menos capaz de combatir las infecciones, o podrían hacer que los anticuerpos monoclonales utilizados a menudo para tratar el COVID-19 sean menos eficaces, dice el doctor Luis Ostrosky, profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina McGovern de la UTHealth en Houston y miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. El virus también podría mutar de tal foma que podría causar enfermedades que tiendan a ser más graves, o más leves, en las personas que infecta.

Es probable que algunas de las mutaciones sean responsables de su rápida propagación, ya sea porque la hacen más transmisible en general o porque la hacen mejor para evadir la protección debido a la vacunación o a la infección previa. Pero hasta que los científicos no tengan más datos, no podrán decir definitivamente cómo las mutaciones que se han encontrado en la variante Ómicron afectan su agresividad o transmisibilidad.

Supimos de esta variante pronto por la rapidez con que los científicos sudafricanos pudieron identificarla y avisar al mundo, dice Glatt. Independientemente de que esta u otra variante resulte ser especialmente preocupante, este tipo de reconocimiento temprano “es de vital importancia”, dice.

¿Nos protegerán las vacunas contra Ómicron?

Como ocurre con la mayoría de las preguntas sobre la variante Ómicron, todavía no sabemos con seguridad, los científicos se apresuran a recopilar datos para comprovar la eficacia de nuestras vacunas actuales contra esta variante.

Los datos iniciales de estudios de laboratorio y de países donde Omicron se ha extendido brindan algunas garantías, especialmente para la protección proporcionada por una dosis de refuerzo. Los primeros informes de Sudáfrica indicaron que, si bien las personas vacunadas son susceptibles a las infecciones por Omicron, la mayoría no se enfermó gravemente, lo que, según Glatt, significa que las vacunas actuales aún pueden brindar una fuerte protección contra enfermedades graves. Tanto en Sudáfrica como en Israel, los funcionarios de salud han dicho que los casos graves de Omicron se han producido principalmente en personas no vacunadas y solo parcialmente vacunadas

Tanto Moderna como Pfizer-BioNTech han publicado datos que indican que las dosis de refuerzo brindarán una protección significativa contra Ómicron.

El 20 de diciembre, Moderna anunció que las vacunas de refuerzo que han sido autorizadas para su uso en los Estados Unidos aumentan los anticuerpos que combaten las infecciones contra Ómicron en 37 veces el nivel previo al refuerzo. El 8 de diciembre, Pfizer y BioNTech anunciaron que los estudios preliminares de laboratorio mostraban que las tres dosis de la vacuna, que han recibió las personas que han recibido una dosis de refuerzo, parecían brindar una sólida protección contra la variante Omicron. Las compañías dijeron que los anticuerpos encontrados en la sangre de las personas que habían recibido solo dos dosis de la vacuna parecían tener menos protección contra Omicron en general, pero que había indicios de que las personas que aún no habían recibido una dosis de refuerzo podían seguir estando protegidas contra una enfermedad grave.

“Nuestro primer conjunto de datos preliminares indica que una tercera dosis podría seguir ofreciendo un nivel suficiente de protección contra enfermedades de cualquier gravedad causadas por la variante Omicron”, dijo el doctor Ugur Sahin, director general y cofundador de BioNTech, en un comunicado de prensa.

Los primeros datos del Reino Unido indican que las vacunas son aproximadamente un 75% efectivas contra la infección sintomática con Ómicron dos semanas después de una dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech, en comparación con aproximadamente un 95% de efectividad contra Delta en el mismo período de tiempo.

Además de los anticuerpos, las vacunas también generan células T que combaten infecciones, que pueden ayudar a combatir enfermedades graves. La investigación preliminar indica que la respuesta de las células T generada por las vacunas debería ser similar para Ómicron, según el inmunólogo Alessandro Sette del Instituto de Inmunología de La Jolla.

Si bien esta investigación preliminar es tranquilizadora, tomará más tiempo obtener evidencia clínica que muestre qué tan bien protegen las vacunas contra Ómicron en el mundo real.

“Todos tenemos que respirar profundo y comprender que la vacunación todavía parece ser altamente efectiva”, dice Glatt.

¿Es más transmisible la variante Ómicron?

Las variantes del coronavirus se califican como “variantes de preocupación” si parecen ser más transmisibles, si causan una enfermedad grave o si hacen que las vacunas, los tratamientos o las pruebas de diagnóstico sean menos eficaces. En el caso de Ómicron, lo que ha levantado la alarma es la rapidez con la que se propaga la variante que indica una posible mayor transmisibilidad.

La variante Ómicron parece haberse propagado más rápidamente en Sudáfrica que la variante Delta, lo que ha llevado a algunas estimaciones iniciales de que podría ser de dos a seis veces más transmisible que Delta, según Poland. Según los CDC, en los Estados Unidos, Ómicron fue responsable por aproximadamente 73.2% de los casos nuevos del coronavirus para la semana del 18 de diciembre. Un aumento de 12.6% de los casos de la semana anterior.

¿Causa Ómicron enfermedades más graves?

Todavía no lo sabemos.

Incluso si la variante Ómicron no fuera más transmisible, una forma más agresiva del coronavirus que causará una enfermedad grave sería devastadora porque el COVID-19 ya es muy contagioso. Y aún si no fuera más grave, una forma más transmisible del virus puede resultar en más infecciones y, por tanto, en un mayor número de casos graves solo por el mayor número de infecciones.

Hasta ahora, no hay informes que indiquen que la variante Ómicron cause enfermedades más graves. “Como anécdota, hemos escuchado que los casos parecen ser leves”, dice Ostrosky, pero enfatiza que la palabra clave es “anecdótico”. El 4 diciembre, un hospital sudafricano informó que la mayoría de los pacientes en ese hospital con infecciones por Omicron no necesitaban oxígeno suplementario y que muchos habían sido admitidos por razones ajenas a COVID-19, lo que, según los autores, es diferente a lo ocurrido en otras oleadas de COVID-19. Pero aunque estos casos menos graves podrían ser una señal positiva, el hospital también dijo que estos pacientes eran más jóvenes que los casos típicos de COVID-19 grave, lo que podría explicar por qué necesitan menos cuidados. Dado que los casos graves suelen surgir con el tiempo, también es posible que algunos de estos casos se agraven.

Los datos de Dinamarca y el Reino Unido muestran que Ómicron parece estar causando hospitalizaciones a un ritmo similar al de Delta.

Necesitamos más datos para saberlo a ciencia cierta, sobre todo porque COVID-19 puede tardar semanas en desarrollarse.

¿Funcionarán los tratamientos existentes contra esta variante?

Desde que SARS-CoV-2 empezó a propagarse por el mundo, los investigadores han desarrollado una serie de tratamientos que pueden reducir el riesgo de muerte u hospitalización por el coronavirus.

Estos tratamientos incluyen anticuerpos monoclonales, que pueden ayudar a evitar que la infección se agrave, y otros tratamientos como los esteroides que se utilizan después de que la infección ya se ha vuelto grave. Más recientemente, las compañías farmacéuticas Merck y Pfizer han anunciado nuevos fármacos antivirales que pueden tomarse en forma de píldora en las primeras fases de una infección por coronavirus y que puede prevenir el desarrollo de una enfermedad grave.

Los cambios observados en esta variante podrían hacer que los anticuerpos monoclonales existentes sean ineficaces, según Glatt, aunque las vacunas sigan siendo capaces de prevenir una enfermedad grave. Este efecto se ha observado con otras variantes, dice, y podría aumentar la urgencia de inmunizar a las personas que no se han vacunado. El 30 de noviembre, Regeneron, fabricante de un tratamiento con anticuerpos monoclonales contra COVID-19, publicó una declaración (documento de Microsoft Word) en la que afirmaba que los tratamientos actuales de la compañía pueden ser menos eficaces contra Ómicron.

Otros tratamientos, incluyendo los antivirales que ya se utilizan en los hospitales y los regímenes de esteroides, que no dependen de los anticuerpos que combaten la infección, deberían seguir siendo eficaces. Lo mismo probablemente se aplica a las pastillas antivirales no autorizadas de Pfizer y Merck, según el doctor Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute.

¿Dónde se ha encontrado Ómicron hasta ahora?

Ómicron se identificó por primera vez en el sur de África. Los primeros casos se detectaron en muestras provenientes de Sudáfrica y Botswana. Las autoridades de Sudáfrica anunciaron la noticia de la nueva variante el 25 de noviembre. Desde entonces, Ómicron se ha detectado en docenas de países de todo el mundo, según el New York Times, entre ellos Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, los Países Bajos, Corea del Sur y los Estados Unidos. Definitivamente fue detectado en los Estados Unidos el 1 de diciembre.

¿Cómo se verán afectados los viajes internacionales?

El anuncio de la aparición de Ómicron dio lugar a una serie de nuevas restricciones de viaje. Hasta ahora, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y varios otros países han prohibido los viajes desde el sur de África. Varios países, como Israel, Japón y Marruecos, han prohibido el ingreso a todos los viajeros internacionales. Los Estados Unidos también han ajustado sus requisitos de pruebas para los viajeros que entran al país.

Cualquiera que esté pensando en viajar al extranjero durante las vacaciones debe proceder con precaución, dice Ostrosky. Incluso si puedes viajar a algún lugar, es posible que haya nuevas restricciones y cierres en ciertos países en las próximas semanas. Además, las nuevas restricciones podrían dificultar aún más el regreso a casa.

Esta variante enfatiza la importancia de que las vacunas sean accesibles a nivel mundial, dice Ostrosky.

¿Qué debo hacer para protegerme?

Mientras esperamos a saber más sobre Ómicron y otras nuevas variantes, los expertos dicen que siguen siendo importantes las mismas precauciones que se han recomendado desde hace tiempo.

“La mejor protección que se puede tener es el distanciamiento físico, el uso de una mascarilla adecuada cuando sales de casa a un lugar en interiores y recibir la primera serie de vacunas y una dosis de refuerzo”, dice Poland.

