Los Ángeles no celebró la navidad: LeBron James y los Lakers sufrieron su quinta derrota consecutiva

Los Ángeles Lakers no tuvieron un buen día de Navidad, pues sucumbieron ante los Brooklyn Nets (115-122) y su racha de derrotas aumentó a cinco. LeBron James tuvo un nuevo partido excelso a nivel individual que fue tirado a la basura tras un performance defensivo bastante pobre por parte de los angelinos.

Harden takes out LeBron, Russ and the Lakers on Christmas 😅 pic.twitter.com/Se5jEomrZG — ESPN (@espn) December 26, 2021

Los Lakers cayeron en el primer cuarto 23-38, lo cual anticipó una noche larga. Corrigieron en el segundo cuarto a las carreras y con permiso de Brooklyn (39-28), pero recibieron un golpe prácticamente mortal en el tercer cuarto (20-36). 82-102 de cara a los 12 minutos finales.

No se rindió Los Ángeles, y guiado por LeBron, volvió al partido en una remontada que parecía imposible. Lograron empatar el partido a 115 puntos restando un minuto por jugar. Pero un ataque exitoso de los Nets, seguido de una terrible decisión de Russell Westbrook, decantó su suerte.

Russell Westbrook vs. NBA Rims



Episode #30

Winner: NBA RIMS



Scoreboard:

Westbrook: 15

NBA Rims: 15



Full thread➡️ https://t.co/KyrOpKruiN pic.twitter.com/UUzBqT2kHq — Rob Perez (@WorldWideWob) December 26, 2021

LeBron James está a punto de cumplir 37 años, y sigue siendo un dominador en la NBA. Claramente, él no es el problema del equipo. Durante los últimos cinco partidos promedia 31.6 puntos, 9.8 rebotes y 5.2 asistencias. Por primera vez desde 2018 hiló una racha de cuatro partidos anotando más de 30 puntos.

Números de súperestrella que han sido acompañados por una manito de derrotas ante Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls, Phoenix Suns, San Antonio Spurs y Brooklyn Nets. Injusto es poco para “El Rey”.

Los Ángeles Lakers: futuro gris

La preocupación reina en Los Ángeles, pues hasta Navidad, los Lakers tuvieron el calendario “más sencillo” de toda la liga, basado en el % de triunfos de los equipos a los que enfrentó. Ahora, el resto de su calendario será el más complicado de todo el circuito.

El conjunto angelino se ubica en la séptima posición de la Conferencia Oeste, la cual da la posibilidad de jugar el Play-in por un boleto a la postemporada. El récord de los Lakers es de 16-18, a más de 10 juegos del líder de la conferencia, los Golden State Warriors.