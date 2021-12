Kate Middleton sorprendió al tocar el piano durante el especial navideño “Royal carols”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las grandes sorpresas del programa navideño “Royal carols: together at Christmas” fue ver a Kate Middleton tocando el piano para acompañar al cantante Tom Walker mientras interpretaba la canción “For those who can’t be here” en un video grabado previamente y que se incluyó en la edición final, transmitida el pasado día de Nochebuena en la cadena ITV.

El músico conoció a la esposa del príncipe William en un acto benéfico a favor de la campaña “Action on addiction”, en el que interpretó su sencillo más popular, “Leave a light on”, y fue ella quien se puso en contacto con él más tarde para proponerle que colaboraran juntos, aunque se trataba de una idea que la obligaba a salir de su zona de confort.

“Nos reunimos para ensayar antes y le di una grabación del tema sin la parte del piano para que pudiera practicar. Era evidente que se había tomado todo el tiempo necesario para perfeccionarla. Estuvo brillante. Uno siempre piensa que la familia real casi nunca se pone nerviosa, porque está tan acostumbrada a ser el centro de atención. Pero esta fue obviamente una experiencia muy diferente y nueva para ella”, aseguró Walker a la columna Bizarre del periódico The Sun.

Tom también bromeó con que probablemente tenga que compartir los derechos de autor con la duquesa después de que la canción haya subido como la espuma en las listas de éxitos tras la emisión del especial. “Ella me envió una carta agradeciendo la oportunidad, pero debería ser yo quien le diera las gracias a ella. La canción ha subido 57 puestos en las listas de éxitos. Fue una experiencia maravillosa y ella fue muy amable. Hizo el esfuerzo de dar las gracias a todos los músicos, pero fuimos nosotros los que nos sentimos muy agradecidos por formar parte de algo tan especial”, señaló.

