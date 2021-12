Rubens Sambueza busca cumplir su sueño de jugar con la Selección Mexicana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La edad parece que no será un impedimento para Rubens Sambueza en buscar tener una oportunidad en la Selección Mexicana para el próximo año.

En una entrevista realizada en ESPN, el nuevo jugador del Atlético de San Luis, ha sido uno de los jugadores con más continuidad en los últimos años en Toluca y León, aunque a sus 37 años aún mantiene sus ganas para jugar con México antes de retirarse del fútbol.

“Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando, esforzándome para conseguir lo que uno quiere. Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana y porque creo que esforzándome puedo tener una chance”, declaró a ESPN.

Sambueza y su doble nacionalidad

El nuevo jugador de Atlético de San Luis cuenta con nacionalidad mexicana, aunque a sus 37 años esa posibilidad es casi nula, señaló que mantiene una presión con los jugadores jóvenes para mantenerse en forma.

“Yo a veces me río porque en broma les decía a los más chicos de los equipos en los que me ha tocado estar: ‘Si ustedes no me meten presión a mí, yo voy a jugar hasta que me canse y tenga ganas de retirarme. Sino me meten presión, este viejo va a seguir jugando”, agregó.

Rubens Sambueza jugó un solo partido con la Selección Argentina sub17 en el Mundial del 2001, contra la selección de Burkina Faso por el tercer puesto, donde cayeron derrotados frente a los africanos por 2 goles a 0.