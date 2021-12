Betty White: muere a los 99 años la legendaria actriz que conquistó la televisión por 8 décadas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La legendaria actriz estadounidense Betty White falleció este viernes a los 99 años, pocas semanas antes de su cumpleaños.

Medios estadounidenses informaron del fallecimiento en la tarde del viernes y luego su agente lo confirmó a la revista People.

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre”, dijo Jeff Witjas a la publicación.

Conocida por su participación en la serie Golden Girls, White fue celebrada por sus habilidades como actriz cómica desde los primeros días de la televisión hasta el siglo XXI, sin dejar de estar comprometida con su activismo animal.

Nacida en Illinois en 1922, White se convirtió en una de las estrellas de la pantalla de Estados Unidos, disfrutando de una carrera que abarcó ocho décadas y le valió muchos elogios.Como hija única, se mudó con su familia a Los Ángeles durante el apogeo de la Gran Depresión y, a fines de la década de 1930, comenzó a trabajar como actriz y modelo.

Sin embargo, su incipiente carrera tuvo que quedar en suspenso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se fue a trabajar con los Servicios Voluntarios de Mujeres Estadounidenses.

El papel que la lanzó a la fama fue Sue Ann Nivens en The Mary Tyler Moore Show en la década de 1970.

El trabajo le valió a White dos premios Emmy y la preparó para lo que se convertiría en su papel más famoso, como la ingenua pero adorable Rose Nylund en The Golden Girls, que lo interpretó a través de las décadas de 1980 y 1990.

Nylund era una noruego-estadounidense que se mudó a Miami después de la muerte de su esposo y formó un vínculo de vida posterior con otras tres mujeres, interpretadas por Beatrice Arthur, Rue McClanahan y Estelle Getty.

En 1986, ganó el Emmy a la mejor comedia y White se llevó el premio individual a la mejor actriz de comedia.

Después de que The Golden Girls saliera del aire en 1992, White, que para ese entonces también era un autora publicada, apareció en el breve Golden Palace.También tuvo un papel recurrente en la telenovela The Bold and the Beautiful de 2006 a 2009, y presentó varios otros programas de entretenimiento, incluido el programa de bromas Off Their Rockers de Betty White.

Su carrera se revitalizó en 2010, cuando protagonizó otra comedia de situación, Hot in Cleveland, junto a Valerie Bertinelli, Jane Leeves y Wendie Malick.

A la par de su trabajo en la actuación, fue también una defensora de los derechos y la protección de los animales.

