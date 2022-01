George R.R. Martin recomienda la precuela de “Game of thrones”: “No creo que se vayan a llevar una decepción”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El final de “Game of thrones” dejó un muy mal sabor de boca tanto a los fans de la serie como a muchos de los actores protagonistas, que no dudaron en hablar abiertamente de la decepción que se habían llevado al descubrir cómo se cerraría el arco argumental de sus personajes. Ese desencanto generalizado con que se recibió la última temporada provocó que los fans aborden con cautela la precuela “House of the dragon” que prepara ahora HBO Max, para no hacerse demasiadas ilusiones y acabar llevándose otra desilusión si finalmente no está a la altura de sus expectativas. Sin embargo, George R.R. Martin, el creador del universo en que se ambientan las dos series, les aseguró ahora que no tienen de qué preocuparse.

“No se lo digan a nadie… He visto un corte inicial del primer episodio. Y me ha encantado. Es oscuro, es poderoso, es visceral … justo como me gusta mi fantasía épica”, aseguró George en un comunicado a través de su página web, que terminó prometiendo: “No creo que se vayan a llevar una decepción”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El autor de “A song of ice and fire” también elogió a los productores ejecutivos Ryan J. Condal y Miguel Sapochnik por su trabajo, que ha conseguido convencerlo de que su creación está “en buenas manos”, y no ha escatimado en piropos para el elenco. “Y el reparto… al igual que sucedía con “Game of thrones”, la mayoría de los espectadores sólo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos de ellos. Sólo para que luego les rompan el corazón cuando… pero no, eso no puedo decirlo”, añadió Martin para aumentar la curiosidad del público.

También te puede interesar:

-Lanzan tráiler de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” de HBO

-George R. R. Martin aclara con enfado el rumor sobre los dos últimos libros de Game of Thrones