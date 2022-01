David Koechner, actor de ‘The Office’, recibe el 2022 en la cárcel por conducir ebrio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La llegada del año 2022 no ha traído alegrías para todos y prueba de ello es el actor de la serie “The Office“, David Koechner, quien fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol el día de noche vieja por las calles de Simi Valley, California.

La mañana de este lunes, el portal de noticias TMZ dio a conocer que el histrión que dio vida a uno de los aclamados villanos en la mítica serie de comedia fue detenido por manejar ebrio. De acuerdo a la fuente, las pruebas de alcoholemia realizadas al actor dejaron claro que superaba el límite de alcohol permitido.

No obstante, el susto no duró mucho tiempo, pues el histrión detrás de series de comedia como “Los Goldberg” y “Bless this Mess” fue puesto en libertad durante las primeras horas del 1 de enero.

Asimismo, se reveló que si bien David Koechner fue liberado tras pocas horas de ser ingresado, ha sido citado para volver a la corte el próximo mes de marzo para enfrentar a la justicia y los cargos que se le imputan.

Además de dar a conocer el hecho, el medio publicó una serie de imágenes donde se aprecia a Koechner en una gasolinera con daños evidentes en su vehículo, pero no se confirmó que estos pertenezcan al incidente reportado.

Dicha polémica surge a solo unos días de que se anunciara una gira de stand-up el 6 de enero en Rochester, Nueva York, con fechas previstas hasta mayo. Aunque, se desconoce si este “pequeño percance” afectará sus planes de viajar por todo Estados Unidos.

Los otros aclamados proyectos de Koechner incluyen: Get Smart, The Goldberg, F Is For Family, The Epic Tales of Captain Underpants, Drunk History, Another Period, Twin Peaks, Regular Show y Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, por mencionar algunos.

