Las patrullas de Nueva York se vuelven eléctricas

Con el fin de cuidar el medio ambiente el Departamento de Policía de Nueva York incorpora a su flota las flamantes patrullas eléctricas de Ford Mustang Mach-E y Tesla Model 3.

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS) ha anunciado que sumará patrullas cero emisiones.

Más precisamente el lote comprende unos 250 ejemplares del Tesla Model 3 y unos 184 Ford Mustang Mach-E.

En tanto estos vehículos estarán asignados para su uso por el New York Police Department (NYPD), la New York City Sheriff’s Office, el Department of Correction y el Department of Parks and Recreation

De esta forma estas adquisiciones se han convertido en la mayor compra de automóviles eléctricos de la ciudad.

Más allá de ello “La Gran Manzana” ya cuenta con una amplia red de cargadores para abastecer a las patrullas.

Por otro lado la implantación de estas patrullas significará un menor costo operativo y un mantenimiento más bajo que los vehículos convencionales.

Tanto las patrullas de Tesla Model 3 y como Ford Mustang Mach-E se han sido reacondicionado para portar el equipamiento policíaco tanto en el exterior como en su interior.

Las decoraciones sirenas y protecciones extra como la tecnología del habitáculo permitirán un funcionamiento adecuado.

En el caso de las unidades de Tesla se agregarán a los taxis amarillos del mismo modelo que ya circulan por Nueva York.