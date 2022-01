Lloyd Austin, Secretario de Defensa de EE.UU., se mantiene en cuarentena tras dar positivo a la COVID-19

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dio a conocer que tras presentar síntomas y realizarse la prueba de la COVID-19, dio positivo al virus y se mantiene en cuarentena.

“Esta mañana di positivo por COVID-19. Solicité la prueba hoy después de mostrar síntomas mientras estaba en casa de permiso. Mis síntomas son leves y sigo las instrucciones de mi médico”, informó a través de su cuenta de Twitter este domingo.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

En otro mensaje, el funcionario estadounidense dijo que los síntomas que presentó son leves por lo que seguirá las instrucciones de su médico.

“De acuerdo con esas instrucciones y de acuerdo con las pautas de los CDC, me pondré en cuarentena en casa durante los próximos cinco días. Detener la propagación de este virus, proteger a nuestra fuerza laboral y garantizar mi propia recuperación rápida y segura siguen siendo mis prioridades”, señaló.

In keeping with those directions, and in accordance with CDC guidelines, I will quarantine myself at home for the next five days. Stemming the spread of this virus, safeguarding our workforce, and ensuring my own speedy and safe recovery remain my priorities. 2/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

Lloyd Austin aclaró que el resultado de su prueba positiva al virus fue informada a su equipo de trabajo y a Joe Biden y que su último contacto con el mandatario estadounidense fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzara a experimentar síntomas.

“He informado a mi equipo de liderazgo del resultado positivo de mi prueba, así como al presidente. Mi personal ha comenzado a rastrear y probar a todos aquellos con quienes he entrado en contacto durante la última semana”, comentó.

“Mi última reunión con @POTUS fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzaran mis síntomas. Di negativo esa misma mañana. No he estado en el Pentágono desde el jueves, donde me reuní brevemente y solo con algunos miembros del personal. Estábamos debidamente enmascarados y distanciados socialmente en todo momento”, afirmó. I have informed my leadership team of my positive test result, as well as the President. My staff has begun contact tracing and testing of all those with whom I have come into contact over the last week. 4/7— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

El encargado de la defensa estadounidense dijo que está completamente vacunado y con la dosis de refuerzo y afirmó que las vacunas siguen siendo un requisito para las fuerzas armadas por lo que seguirá animando a los militares a que se la pongan.

“Las vacunas funcionan y seguirán siendo un requisito médico militar para nuestra fuerza laboral. Sigo animando a todos los que cumplen los requisitos para recibir una vacuna de refuerzo a que se la pongan. Esto sigue siendo un problema de preparación”, dijo.

