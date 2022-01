Los mejores calentadores portátiles de 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los calentadores portátiles proporcionan el calor adicional que se necesita en una habitación con corrientes de aire o en una oficina fría. Es una categoría de producto que no ha visto mucha innovación en los últimos años, pero en las pruebas de calentadores portátiles de Consumer Reports, encontramos algunos modelos que no son de mala calidad, pero que se ven bien y funcionan bien. También encontrarás muchas buenas opciones en nuestras clasificaciones que cuestan $100 o menos.

Primero debes preguntarte qué deseas que haga el calentador portátil: ¿Quieres calor solo para ti o para calentar la sala de estar? Nuestras pruebas han demostrado que no todos los modelos funcionan bien en ambos casos.

¿Otra cosa que los calentadores portátiles no hacen bien? Ahorrarte dinero.

Es poco probable que la mayoría de los modelos produzcan los ahorros de costos que afirman algunos fabricantes. De hecho, son menos eficientes que los sistemas de calefacción central. Por eso, aunque un calentador portátil es relativamente pequeño, puede dejarte una gran factura de energía si no lo usas con prudencia.

Piensa dos veces antes de apagar tu termostato y usar un calentador portátil para calentar estratégicamente ciertas áreas. Es posible que veas algunos ahorros modestos al utilizar la calefacción en una sola habitación y mantener las otras más frescas, pero eso podría no ser práctico.

La seguridad es otro punto a tener en cuenta. Es más seguro mantener los calentadores portátiles en el suelo y no sobre una mesa. Eso significa que un control remoto puede ser útil, especialmente si las perillas y los diales están en la parte inferior de la unidad (menos agacharse y entrecerrar los ojos para ver la configuración). También hay que tener en cuenta el ruido. Un aparato que hace ruido puede ser molesto si estás usando el calentador mientras intentas ver la televisión. La mayoría de los calentadores portátiles obtienen una calificación de Muy Bueno o Excelente en la clasificación de nuestra prueba de ruido, y los que tuvieron un peor desempeño generalmente tenían otras deficiencias.

Cómo probamos los calentadores portátiles

Probamos los calentadores portátiles en una habitación de tamaño estándar durante 15 minutos y también apuntando el calor directamente a una persona (calefacción localizada) durante la misma cantidad de tiempo. “Nuestra prueba de calentamiento localizado utiliza un maniquí conectado con sensores”, señala el ingeniero de pruebas Chris Regan, quien supervisa nuestro laboratorio para este tipo de calentadores. “Queremos saber cómo se sentirá tu cuerpo cuando estés sentado a 4 pies del aparato”.

También probamos la seguridad de los calentadores portátiles, incluyendo el grado de calor de la superficie (para que no te quemes los dedos) y si se calientan tanto como para encender un trozo de tela (imagina tus cortinas). En el pasado, hemos hecho denuncias de los calentadores portátiles que tuvieron un desempeño deficiente en nuestras pruebas de seguridad contra incendios.

A continuación, agrupados alfabéticamente por tarea, se encuentran las clasificaciones y las reseñas de los calentadores portátiles que sobresalen tanto para calentar una habitación como para calentar directamente a una persona, así como los modelos que se destacan en una u otra tarea. Para conocer más opciones, consulta nuestra clasificación de calentadores portátiles.

Calentadores portátiles para calefacción general

Calentadores portátiles que calientan una habitación rápidamente

Calentadores de ambiente para calefacción directa

