Angelinos culpan a los no vacunados de volverse a enfermar de COVID-19

A Lupita Ochoa ya van dos veces que le pega covid-19, con un rango de diferencia de un año: diciembre de 2020 y diciembre de 2021, pero en esta ocasión, está convencida de que la vacuna ha hecho que el virus no la ataque tan agresivamente como la primera vez

En medio de la ola de casos de covid-19 a causa de la altamente contagiosa variante Ómicron, muchos angelinos completamente vacunados que ya estuvieron enfermos antes de la vacuna, están volviendo a caer.

“La primera vez que me dio covid fue en diciembre de 2020. Fue un covid largo. Estuve muy mal durante dos meses”.

La segunda vez, ya completamente vacunada con las dos dosis, la covid la atacó a finales de este diciembre.

“He tenido fiebre, mucho dolor de garganta, gripa y tos”, dice Lupita.

Si de algo está segura es que de no ser por la vacuna, estaría en peores condiciones.

“Si me he visto mal, pero nada comparado con la primera vez que me dio covid. Esa ocasión no me podía ni levantar de la cama. Ahora tengo fuerzas para por lo menos pararme a prepararme un té”.

Muchos de los que están enfermando de covid-19 aún vacunados, no se en en la necesidad de ser hospitalizados. (Getty Images)

Lupita atribuye su contagio a una compañera de trabajo que no se ha vacunado porque no cree en las vacunas ni en el virus.

“El gobierno debería multar a las personas que no se quieren vacunar. De nada sirve que en un grupo de trabajo todos nos vacunemos, usemos mascarilla y gel antibacterial todo el tiempo, si una persona no se quiere vacunar. Estamos todos encerrados respirando el mismo aire”.

Cree que fue en el comedor donde todo el grupo se contagió de covid, porque ahí es donde se quitan la mascarilla para consumir su lunch.

Lupita dice que la compañera que no se vacunó es joven y anda con frecuencia en bares y lugares públicos como si nada.

“En mi área de trabajo caímos con covid como 4 personas”.

Ella tenía contemplado ponerse la vacuna de refuerzo este 4 de enero, pero debido a que está en cama con covid, esperará hasta estar libre del virus para aplicársela.

“Me la iba a poner a principios de diciembre, pero como era mi cumpleaños, decidí esperar. No contaba con que de nuevo me contagiaría con covid”.

El asambleísta Miguel Santiago dio a conocer que sus dos niños tienen covid, pero con sintomas leves.(Suministrada/Miguel Santiago)

Esta angelina urgió a las autoridades a poner mano dura contra las personas que no se quieran vacunar.

“Está bien que no quieran vacunarse. Pero que no salgan de su casa. Qué trabajen desde su hogar y pidan a un supermercado que les entreguen sus alimentos a domicilio, pero no expongan a otra gente. No es justo que nos estemos enfermando por los que no se quieren vacunar”.

July López también se ha contagiado dos veces de covid, con un año de diferencia. También tiene las dos vacunas, pero planeaba ponerse el refuerzo en diciembre, cuando la sorprendió por segunda ocasión el virus.

“Pensaba que me había resfriado porque anduve trabajando bajo la lluvia durante las tormentas”.

A diferencia de la primera vez que le pegó covid, los síntomas han sido más benignos.

En su casa, el virus agarró parejo y 7 salieron positivos, algunos de ellos con cuadros más severos. “Yo tengo gripa, tos muy seca, dolor de cabeza, pero no he perdido el apetito”.

Dijo que planea quedarse en su casa y no salir durante 15 días hasta estar completamente recuperada.

“Lo que pasa es que hay mucha gente inconsciente que aún enferma de covid, así sale a la calle”.

Hasta el lunes 4 de enero, el condado de Los Ángeles reportó más de 21,000 nuevos casos de covid, y 24 muertes en un día.

“Por favor vacunen o póngase el refuerzo. No puedo enfatizar más la urgencia. ¡Las vacunas funcionan! Mis dos hijos completamente vacunados salieron positivos a covid-19, y están experimentando síntomas muy leves”, dijo el asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago.

Piden a las autoridades establecer medidas más fuertes para que todos se vacunen. (Getty Images)

Para apartar una cita para la vacuna, visita el sitio: https://myturn.ca.gov/

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer dijo que no ponerse la vacuna durante el explosivo repunte invernal, es muy arriesgado, ya que muchos de los que están con covid en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales no están vacunados.

“Tristemente muchos de ellos no sobrevivirán. Así que mientras comenzamos el nuevo año, por favor protéjanse vacunándose o poniéndose el refuerzo si son elegibles, y denles a otros la paz mental que viene al reducir un resultado terrible a medida que más gente se está infectando”.