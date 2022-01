Vuelve el color al bulevar Colorado con el Desfile de las Rosas 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de un año sin público en Pasadena debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, este 1 de enero de 2022 el Desfile de las Rosas regresó en vivo y con todo su esplendor.



La bienvenida al año fue muy grata para muchos ya que, además de un clima soleado, la comunidad pudo disfrutar de manera presencial de la edición número 133 del desfile, que este año se tituló “Dream. Believe. Achieve” (Sueña. Cree. Logra).



El desfile presentó 42 carrozas, decoradas completamente con flores, material orgánico y semillas; además de 20 bandas musicales, 18 equipos ecuestres, entre otros grupos, que recorrieron las cinco millas y media sobre el bulevar Colorado.



Sin poder contener la emoción y al borde de las lágrimas, Mireya Cárcamo —quien encontró lugar casi al comenzar de la ruta— grababa para el recuerdo las bandas musicales que iban pasando. Dijo que ella es una fanática del desfile y

que quiso compartirlo con su hijo, Jonathan Cárcamo.



“El año pasado no pudimos venir porque lo cancelaron por la pandemia… Por eso estoy muy feliz y contenta de verlo [en directo]”, expresó.



Cárcamo, al igual que muchas otras personas, también temió que este año el desfile fuera cancelado nuevamente debido a que en las últimas semanas de 2021 los casos por el covid-19 y su variante ómicron aumentaron significativamente en el condado de Los Ángeles, que cerró el último día del año viejo con 27,019 contagios.



Ante ello, representantes del desfile aseguraron que estaban siguiendo de cerca la situación y al final optaron por realizarlo.



En las gradas también encontraba la familia Gómez, quien llegó desde muy temprano para obtener sus asientos. El patriarca de la familia Alejandro Gómez dijo que estaban agradecidos de que la pandemia no haya sido un impedimento para llevar a cabo el desfile. Indicó confiar en que con el tiempo, todo mejorará pero que por ahora era clave seguir las recomendaciones de las autoridades de salud en eventos masivos, como utilizar cubrebocas en todo momento.



Su esposa Érica Gómez, nativa de Pasadena, contó que desde muy pequeña ha sido parte de la audiencia y que ahora junto a su esposo, comparten la tradición del primero del año junto a sus hijos.



“Estamos muy contentos de poder venir otra vez y cuidándonos del covid”, expresó.



Su hija Melody dijo disfrutar mucho al ver pasar a los caballos, carrozas y bailarinas de las bandas musicales.



A poca distancia se encontraba Paola Melgarejo quien llegó con su familia y dijo que la oportunidad de estar ahí fue un milagro ya que ellos nunca habían visto el desfile en persona.



“Por tantos años hemos crecido viendo el festival en la televisión y verlo en vivo es como un sueño hecho realidad y una bendición. Tuvimos la suerte de recibir estos boletos de regalo y estamos muy contentos”.

Mireya Carcámo junto a su hijo Jonathan Cárcamo llegaron al Desfile de las Rosas 2022. (Jacqueline García/La Opinión)

La familia Gómez llegó al Desfile de las Rosas 2022. (Jacqueline García/La Opinión)

Representación latina

Aunque este año no se presentaron grupos musicales de otros países, como es costumbre, los latinos fueron representados por la banda Los Angeles Unified All District Honor Marching Band, formada por estudiantes de todos Los Ángeles y muchos de ellos latinos.



Gabriel Duarte, coach del grupo, dijo que la agrupación tiene alrededor de 240 miembros y que estaban muy agradecidos de ver a la multitud apoyándolos.



“Estamos muy emocionados de representar a nuestra comunidad”, indicó rápidamente mientras avanzaba dando instrucciones a los alumnos.



Tanya Ortiz Franklin, miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), dijo previamente que los estudiantes participaban en una tradición de Los Ángeles.



“Creo que es realmente hermoso que los niños de todo el distrito y varias escuelas se reúnan para practicar las canciones que han aprendido y que representen con orgullo a nuestros distritos escolares”, expresó durante el entrenamiento de la banda.



Tony White, director de la banda, añadió que esta fue la participación número 49 del grupo en el ‘Rose Parade’.

“Los niños aquí representan las cosas buenas de nuestro distrito”, agregó.



Uno de los mejores momentos del evento, y que sacudió la algarabía de los presentes, fue ver a cuatro paracaidistas del Army lanzarse desde un avión y caer en un lugar específico sobre la ruta del desfile.



También fueron de gran agrado, las presentaciones musicales de la banda Hot 8 Brass Band, de vinieron desde Louisiana, así como el cantante Jimmie Allen, quien cerró el evento.

Los Angeles Unified All District Honor Marching Band representó a los latinos. (Jacqueline García/La Opinión)

Cautelosos contra el omicron

A lo largo de la ruta del desfile se podía ver a muchas personas utilizando el cubrebocas. En áreas designadas con boleto no se les permitía pasar a las personas si no mostraban su tarjeta de vacunación o prueba negativa de covid-19 junto con su identificación.



Aunque en general el desfile se llevó sin contratiempos, el hospital Kaiser Permente -que presentó su carroza titulada “A Healthier Future” (Un futuro más saludable)- envió un comunicado de último momento anunciando que los 20 héroes médicos de primera línea que estaban pautados para participar arriba de la carroza y caminando al lado, no participarían.



“Debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestro personal médico de primera línea y asegurarnos de poder tratar a los pacientes durante este reciente aumento de casos de covid-19 causados por la variante omicron”, indicó el comunicado.



Dicha carroza presentó niños de diversas razas estudiando sobre la ciencia, en la flota también iba un pequeño oso que llevaba el nombre de ‘Booster’, similar al refuerzo de la vacuna contra el covid.



Organizadores del desfile dijeron que no se arrepentían de llevar el desfile en curso, sobretodo porque varias de las carrozas tuvieron como meta honrar a los científicos, maestros y trabajadores de primera fila que pusieron el hombro para hacerle frente a la pandemia.



Una de las carrozas, la de AIDS Healthcare Foundation, presentó una flota con el mensaje ‘Vacunemos al Mundo’, y decorada de flores presentaba a una figura con una vacuna en la mano.



Al desfile de las rosas llegaron miles de personas; se estima que cerca de 40 millones de televidentes lo siguieron por diferentes canales.

El Desfile de las Rosas 2022 se llevó a cabo el primero de enero. (Jacqueline García/La Opinión)

Los datos del fin de semana mostraron que el sur de California está experimentando una tasa de positividad de covid-19 del 26%, y el condado de Los Ángeles tiene actualmente una tasa de positividad del 17,6%.

El último día del año el condado de Los Ángeles cerró con 27,091 nuevos casos positivos de covid-19 y 12 nuevas muertes. El departamento de salud pública estimó que esto es un aumento de casi el doble de casos en dos días y aproximadamente 1 de cada 4 personas resultando positivas.

