Agenda de eventos: diversión familiar

Paseo en tren

Esta es la última semana que el paseo en tren en el Griffith Park (4400 Crystal Springs Dr., Los Angeles) será entre las luces navideñas. El Holiday Light Festival Train Ride termina este domingo con un recorrido de una milla que pasa por cientos de miles de luces y adornos de la temporada. El paseo dura unos diez minutos y es una de las actividades familiares más populares de Los Angeles. Lunes a jueves 5 a 8 pm; viernes a domingo 5 a 9 pm. $5 dólares por persona. No disponible cuando llueve. Informes griffithparktrainrides.com.

Foto: Archivo

Tour en español

Los estudios de Warner Bros. (3400 Warner Blvd., Burbank), donde se han producido muchos de los filmes y series de televisión de Hollywood más memorables de la historia, ofrecen un tour por sus instalaciones con guías que hablan español. El recorrido se divide en dos partes; la primera es a bordo de un carro que lleva a los visitantes tras las bambalinas de unos de los estudios más ocupados de la industria. La segunda parte se recorre caminando e incluye una serie de exhibiciones como la del mundo de Harry Potter –que es interactiva–, los superhéroes de DC y la producción de películas, caricaturas y series de televisión. Una de las paradas es en una reproducción del set donde se filmaba la comedia Friends. El Warner Bros Studio Tour dura alrededor de tres horas. Boletos $59 a $69. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Cortesía

Filmes de Gavaldón

El trabajo del cineasta mexicano Roberto Gavaldón, que desarrolló un estilo visual distintivo basado en la iluminación el la parte trasera de los sets y con intrincados espacios subdivididos –que sugieren el estilo de film noir de directores de Hollywood como Anthony Mann y Joseph H. Lewis– se mostrará en el Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de una serie para celebrar el cine mexicano. Habrá música en el Sidney Poitier Grand Lobby curada por la cantautora de punk ranchera, San Cha. Dentro de la sala también habrá música antes de la proyección. Hoy jueves se presenta Rosa blanca y el sábado La otra, ambas a las 7:30 pm. En total serán seis filmes; hasta el 23 de enero. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Nuevo bebé en el acuario

Los visitantes al Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) y pueden ver al nuevo inquilino que alberga este lugar. Se trata de una nutria bebé que fue rescatada recientemente en la playa Pismo, en California, por parte del persona del Marine Mammal Center de Morro Bay. Ellos determinaron que la nutria bebé, que se quedó huérfana, no podría sobrevivir por sí misma, y por eso el acuario se ofreció a ayudar a este animal. Aquí le ofrecen cuidado constante y ya la integraron al resto de nutrias que habitan el acuario, donde será su casa permanente. Abierto todos los días 9 am a 6 pm. Boletos $26.95 a $36.95. Informes aquariumofpacific.org.

Día de Reyes en OC

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) está listo para recibir a los tres reyes magos en su fiesta del Día de los Reyes, que conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar al lugar donde se dice que nació Jesucristo. Además de la oportunidad de tomarse fotos con estos personajes, los asistentes pueden hacer manualidades, escuchar cuentos y ganar premios. Amenizará el Mariachi Los Santos, Naranjita Flamenco y El Santo Golpe. Sábado 1 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes (714) 556-2787 y scfta.org.

Foto: Cortesía

Musical clásico

Del Lincoln Center Theater y del director Bartlett Sher, llegará al musical My Fair Lady al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). La producción, que incluye temas clásicos como “I Could Have Danced All Night”, “The Rain in Spain” y “Wouldn’t It Be Loverly”, cuenta la historia de Eliza Doolittle, una joven vendedora de flores, y Henry Higgins, un profesor de lingüística que está decidido a transformarla en lo que él cree que es una “dama propia”. Del 11 al 23 de enero; martes a viernes 7:30 pm; sábado 2 y 7:30 pm; domingo 1 y 6:30 pm. Boletos desde $28. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Cine familiar

Como parte de su programa familiar, el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) proyectará la cinta animada Meet the Robinsons, en la que luego de que se convenció de que el invento que le robaron no regresará, Lewis conoce a un misterioso extraño que se llama Wilbur Robinson. Con la máquina del tiempo de Wilbur, los dos hacen equipo para rastrear al ladrón en una confrontación que termina con un inesperado giro. Domingo 11:30 am y 2:30 pm. Entrada gratis con el pago de ingreso al museo; $7 a $12. Informes skirball.org.

Foto: Archivo

Reyes Magos en Disney

En el Paradise Gardens Park del parque Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim) tendrá lugar la conmemoración Three Kings’ Day, o Día de los Reyes Magos, dedicada a celebrar la visita que supuestamente hicieron tres monarcas al lugar donde se cree que nació Jesucristo. Con este evento el parque concluye las festividades de la temporada navideña. Habrá decoración tradicional y oportunidad para tomar fotos. Termina el 9 de enero. Gratis con el pago de entrada al parque. Boletos desde $164. Informes disneyland.disney.go.com.