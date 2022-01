Guía para devolver regalos: Los comercios con las mejores y peores políticas de devoluciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si crees que lo que cuenta es la intención, no te ofenderás si el destinatario de un regalo que hiciste no puede utilizarlo por cualquier motivo. Y si te regalan algo que no es adecuado para ti, no debes sentirte culpable por devolverlo o cambiarlo por algo diferente.

Algunos comercios tienen políticas flexibles de devolución y cambio durante todo el año, y otros son un poco más estrictos. Pero muchos comercios suelen ampliar sus plazos de devolución durante las fiestas, especialmente este año. Con los continuos retrasos en los envíos, la mayoría de las tiendas ofrecen pautas de devolución más generosas para las compras en los días festivos.

Según la encuesta de venta minorista en las fiestas de 2021 de Deloitte, el 36% de los compradores tienen en cuenta las políticas de devolución al comprar regalos, un modesto aumento del 4% con respecto al año pasado. Pero es una buena idea familiarizarse con las opciones. A continuación, describimos las pautas de los comercios más populares.

Estos son los comercios con las mejores y las peores políticas:

Mejor política para devolver regalos

Amazon

Tienes 30 días para devolver cualquier artículo nuevo sin abrir. La compañía proporciona etiquetas de envío para las devoluciones por correo, o puedes llevar los artículos a cualquiera de las más de 18,000 ubicaciones de entrega de la empresa. Esto incluye Amazon Lockers, que a menudo se encuentran en Whole Foods y Walmart, así como en las tiendas UPS y Kohl’s.

Para la temporada festiva, Amazon amplía su período de devolución. La mayoría de los artículos comprados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2022.

Los artículos comprados a través de vendedores externos pueden estar sujetos a diferentes políticas de devolución.

Bed Bath & Beyond

Hasta el año pasado, Bed Bath & Beyond daba a los compradores un año completo para realizar devoluciones. Ahora, sin embargo, el minorista ha reducido el plazo de devolución a 90 días para la mayoría de los artículos. Los aparatos electrónicos y los colchones de aire tienen un plazo de 60 días, y los productos de temporada y para el hogar tienen un breve plazo de 30 días. La devolución de los productos solicitados en línea es gratuita para la mayoría de los artículos.

¿No tienes el recibo de un regalo? Un empleado buscará las compras realizadas en el último año. Si no encuentra el artículo, puedes obtener un reembolso por crédito para uso en la tienda a su precio actual, menos el 20%.

Costco

No hay límite de tiempo para las devoluciones y no es necesario presentar un recibo, excepto para algunos artículos, como los neumáticos, baterías, cigarrillos y alcohol. Los dispositivos electrónicos, como computadoras, televisores, electrodomésticos, cámaras y tabletas pueden devolverse, pero hay un plazo de 90 días a partir de la fecha en la que el cliente recibe el artículo.

Eddie Bauer

Eddie Bauer solía permitir devoluciones en cualquier momento, pero ahora acepta devoluciones solo por un año con comprobante de compra, ya sea un recibo o un número de Adventure Rewards. Sin comprobante de compra, Eddie Bauer solía tener una política que ofrecía un reembolso parcial, pero esa cláusula ya no aparece en su sitio web, por lo que hay que dirigirse al servicio de atención al cliente. Las devoluciones pueden hacerse en la tienda o por correo (la empresa proporcionará una etiqueta de envío) tanto si el artículo se compró en línea o en persona.

Home Depot

La mayoría de los artículos son elegibles para devoluciones hasta 90 días después de la compra. Deben estar nuevos y sin abrir, y siempre que tengas un comprobante de compra, puedes obtener un reembolso mediante el método de pago original, en efectivo o como crédito para uso en la tienda. Si no tienes un recibo, intenta hacer la devolución en un plazo de 30 días y es posible que la empresa pueda encontrar tu compra en su sistema si utilizaste una tarjeta de débito o crédito para la transacción. Tendrás que mostrar una identificación para devolver artículos sin recibo.

Si utilizas la tarjeta de crédito The Home Depot Credit Card o The Home Depot Commercial Revolving Charge o The Home Depot Commercial Account, tienes un plazo completo de 365 días para hacer una devolución, y tu compra se almacenará en el sistema durante un año en caso de que pierdas el recibo.

Algunos artículos tienen plazos de devolución más cortos. Solo tienes 30 días para devolver alfombras, muebles, equipos de gas y productos electrónicos. Y si tu pedido llega dañado o defectuoso, tienes un plazo muy breve de 48 horas para informarlo, así que siempre inspecciona los productos tan pronto como los recibas.

JCPenney

Si tienes un recibo, la empresa acepta devoluciones y cambios por un plazo de hasta 90 días; antes de octubre de 2021, no había límite de tiempo para las devoluciones. Si han pasado esos 90 días o no tienes un recibo, JCPenney te permitirá cambiar el artículo u obtener un reembolso como crédito en la tienda por el precio más bajo que tenía el artículo en los 45 días anteriores, y tendrás que mostrar una identificación en lugar de un recibo. Si tienes el recibo de un regalo, puedes cambiar un artículo u obtener una tarjeta de regalo al precio del recibo.

Kohl’s

La política de devoluciones de Kohl’s ofrece a los compradores hasta 180 días para devolver la mayoría de las compras. ¿No tienes recibo? La tienda puede buscar compras anteriores. Para las fiestas, solo hay que tener en cuenta que los productos electrónicos de primera calidad deben devolverse en el empaque original en un plazo de 30 días, aunque si los compraste entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre, tienes hasta el 31 de enero de 2022 para devolverlos.

L.L.Bean

En febrero de 2018, la empresa cambió su política de devoluciones. Aunque solía permitir a los clientes cambiar o devolver un artículo incluso años después de comprarlo, ahora los clientes tienen un año y deben presentar un comprobante de compra. La devolución de artículos por correo te costará $6.50 por paquete, a menos que hayas utilizado Bean Bucks o una tarjeta de crédito de L.L.Bean para la compra; en esos casos, las devoluciones por correo son gratuitas.

Si necesitas hacer una devolución después de un año, L.L.Bean lo analizará contigo para llegar a una solución justa si un producto tiene algún defecto. Para la devolución de regalos, obtendrás un crédito por mercancía si no deseas realizar un cambio. Los artículos comprados antes del 9 de febrero de 2018 tienen derechos adquiridos y aún se pueden devolver en cualquier momento.

Lands’ End

La política de devoluciones del minorista es flexible. Para las devoluciones realizadas en los 90 días posteriores a la compra, se emitirá un reembolso completo mediante el método de pago original. Si deseas devolver algo sin comprobante de compra o después del plazo de 90 días, Lands’ End emitirá un crédito por mercancía. Todo lo que se haya personalizado o comprado como “venta final” no se puede devolver.

Lowe’s

La mayoría de los artículos se pueden devolver hasta 90 días después de la compra. Siempre que tengas un comprobante de compra, Lowe’s hará un reembolso en efectivo, mediante el método de pago original, o como crédito para uso en la tienda. Si pierdes el recibo, la tienda puede tener un registro de la compra en su sistema con la tarjeta de crédito original, el número de cuenta corriente, la tarjeta MyLowe’s o el número de teléfono. Si no se encuentra ningún registro de la compra, Lowe’s puede proporcionarte un crédito en la tienda por el precio de venta actual. Tendrás que mostrar una identificación para las devoluciones sin comprobante de compra.

Algunos artículos solo se pueden devolver en un plazo de 30 días y deben estar “como nuevos”. Esto incluye televisores, electrodomésticos, pintura líquida y equipos eléctricos para exteriores. Si recibes un artículo que está dañado o defectuoso, solo tienes tres días para comunicarte con la empresa y registrarlo.

Además, si tienes una cuenta Lowe’s Commercial Account (LCA), Lowe’s Business Advantage (LBA), Lowe’s Advantage Card (LAC) o Lowe’s Business Rewards (LBR), la empresa te ofrece 365 días completos para realizar una devolución.

Macy’s

Tienes 90 días para devolver la mayoría de los artículos comprados en Macy’s. Es gratis devolver una compra ya sea en la tienda o por correo, y aunque puedes devolver pedidos en línea en las tiendas, las compras en la tienda solo se pueden devolver a las tiendas y no por correo. Los costos de envío de una compra no son reembolsables y los artículos deben estar nuevos, sin usar y con las etiquetas originales. Algunos artículos tienen plazos de devolución más cortos, como los productos Apple, que solo se pueden devolver dentro de 14 días.

Para las fiestas, todo lo que hayas comprado a partir del 10 de octubre se puede devolver hasta el 31 de enero.

Nordstrom

No existe una política de devolución formal; las devoluciones se gestionan caso por caso. No se requieren recibos, no hay límites de tiempo y no se necesitan etiquetas originales (excepto en el caso de vestidos para ocasiones especiales). Las devoluciones realizadas por correo y en la tienda pueden tardar de cinco a siete días en procesarse; las devoluciones por correo pueden tardar hasta dos semanas. Además, ahora puedes devolver las compras de las tiendas Nordstrom y las compras en línea en los locales de Nordstrom Rack, una nueva ampliación de la política del minorista.

Target

Tienes hasta 90 días para devolver la mayoría de los artículos en Target (30 días para la mayoría de los productos electrónicos y 15 días para los productos Apple). El minorista ofrece envío gratuito para las devoluciones, y también puedes llevar los artículos a cualquier tienda. La empresa puede aceptar devoluciones de artículos que se abrieron o dañaron, o que no tienen recibo, pero no lo garantiza. Si tienes una RedCard de Target, el plazo de devolución se extiende 30 días más.

Para las fiestas, el plazo de devolución de 30 días (15 días para productos Apple) comienza el 26 de diciembre en el caso de los productos electrónicos y de entretenimiento comprados entre el 1 de octubre y el 25 de diciembre.

Walmart

Para la mayoría de los artículos, Walmart ofrece un plazo de devolución de 90 días. Los productos electrónicos tienen 30 días y los teléfonos móviles de pospago solo tienen un plazo de 14 días. El plazo de 30 días de Walmart para devoluciones de tecnología comprada entre el 16 de octubre y el 25 de diciembre comienza el 26 de diciembre. El minorista ofrece devoluciones gratuitas independientemente de si lo haces en la tienda o por correo, y también ofrece servicios de recolección, aunque los cargos de flete para artículos grandes no son reembolsables.

Zappos

Esta tienda online promete devoluciones gratuitas para todos los pedidos de Estados Unidos durante un año, siempre que los artículos estén sin usar y se devuelvan en su empaque original, con las etiquetas originales aún en su lugar. Los gastos de envío de devoluciones es gratuito y la empresa también permite realizar cambios.

Devoluciones de regalos complicadas

Apple

Apple te da solo 14 días para devolver un artículo y obtener un reembolso, ya sea comprado en línea o en una tienda. Además, no puedes devolver algo si no lo compraste directamente en una tienda Apple Store o en el sitio web oficial.

Para las fiestas, la política de devoluciones de Apple es un poco más flexible. Los artículos comprados en línea entre el 10 de noviembre y el 25 de diciembre se pueden devolver hasta el 8 de enero de 2022.

Barnes & Noble

Para las compras en línea y en la tienda, tienes 30 días a partir de la fecha en la que recibiste el artículo para obtener una devolución, pero necesitarás un recibo o una factura. Si envías los artículos por correo, los reembolsos y devoluciones solo se procesan una vez que se recibe el artículo, y debes pagar el envío. Las devoluciones en la tienda son bienvenidas independientemente del método de compra. Con un recibo de regalo, tienes 60 días para devolverlo.

B&N amplió el plazo de devoluciones para las fiestas. Las compras realizadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre son reembolsables o intercambiables hasta el 31 de enero de 2022.

Best Buy

La tienda de electrónica ofrece un plazo de 15 días para devolver la mayoría de los artículos fuera de la época festiva. Los teléfonos móviles y las tabletas y relojes celulares tienen 14 días. Si se abrió el empaque original, la tienda requiere un comprobante de compra y tiene una tarifa de reposición del 15% en ciertos artículos, incluyendo los drones y algunas cámaras y lentes digitales.

Su política de devolución en las fiestas es más amplia. Los artículos (excepto electrodomésticos y productos festivos como árboles artificiales y decoración festiva) comprados entre el 13 de octubre de 2021 y el 2 de enero de 2022 se pueden devolver hasta el 16 de enero de 2022. Si eres miembro Elite de My Best Buy, tienes 30 días para devolver todo lo que hayas comprado después del 18 de diciembre. Los miembros Elite Plus tienen 45 días y los miembros Totaltech tienen 60 días.

Forever 21

Hasta hace poco, Forever 21 les daba a los compradores 30 días para realizar devoluciones, pero la tienda duplicó ese plazo, que ahora es de 60 días. Debes presentar el recibo original o un recibo de regalo para las devoluciones de compras en la tienda, y los pedidos en línea solo se pueden devolver por correo, junto con la etiqueta. Además, independientemente del lugar donde se realice la devolución, todos los artículos deben estar sin usar y sin lavar, y llevar las etiquetas originales.

Para todos los artículos comprados en línea entre el 14 de noviembre de 2021 y el 13 de enero de 2022, tendrás 60 días a partir de la fecha de envío del artículo.

GameStop

A diferencia de algunos comercios que pueden proporcionar un reembolso parcial o buscar tu compra, GameStop siempre requiere un recibo o un número de pedido para procesar una devolución. Tienes 30 días para obtener un reembolso o un cambio de productos sin abrir, pero solo 7 días para productos usados y tabletas. En el caso de la mercancía que se abrió, solo puedes obtener un cambio por un producto idéntico en un plazo de 30 días.

Para la temporada festiva, GameStop amplió el plazo de devoluciones para todos los productos comprados después del 31 de octubre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022 o 30 días, lo que sea más largo.

Kmart

Tienes 30 días para hacer devoluciones con un recibo. Con un recibo de regalo, puedes cambiar un artículo u obtener crédito en la tienda. Si eres miembro del programa gratuito Shop Your Way, tendrás 45 días para solicitar un reembolso o un cambio. Los artículos de temporada no se pueden devolver una vez pasadas las fiestas, y no hay plazos de devolución ampliados para los regalos de temporada.

Newegg

Este vendedor en línea de productos electrónicos y otros artículos garantiza un reembolso para la mayoría de los artículos marcados como “vendidos y enviados por Newegg” siempre que se devuelvan nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la compra. Los artículos comprados a través del mercado en línea de Newegg están sujetos a la política de devolución individual del vendedor.

Para las fiestas, Newegg amplió su plazo de devoluciones hasta el 31 de enero de 2022. Tendrás que consultar la pestaña de garantía y devoluciones en la página de cada artículo individual para saber si está cubierto por esta política de días festivos.

Sears

Al igual que en Kmart, que se fusionó con Sears en 2004, las devoluciones se deben hacer en un plazo de 30 días y con un recibo. Con un recibo de regalo, puedes cambiar un artículo u obtener una tarjeta de regalo. Si eres miembro del programa gratuito Shop Your Way, tienes 45 días para solicitar un reembolso o un cambio.

Wayfair

La mayoría de los artículos se pueden devolver en un plazo de 30 días, siempre que estén sin abrir y en su estado original. Hay algunas excepciones, como los artículos en liquidación, los artículos empaquetados (a menos que devuelvas todo el paquete) y los artículos devueltos. Pero si recibiste un artículo dañado o defectuoso, las excepciones no se aplican. Los colchones tienen una garantía de 100 noches y Wayfair suele ofrecer la posibilidad de devolver los artículos grandes. Solo ten en cuenta que los electrodomésticos no se pueden devolver una vez que se instalan.

Para las fiestas, las compras realizadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2022.

4 consejos para devolver regalos

No abras la caja. Si intentas devolver un artículo y el empaque original no está intacto, los comerciantes pueden imponer una tarifa de reposición (a menudo, el 15% del precio de compra o más). Esto sucede habitualmente con los productos electrónicos.

Otros productos, como software de computadora, los CD y los DVD, generalmente no se pueden devolver una vez que se abre el empaque, a menos que estén defectuosos. Además, si a los productos les faltan etiquetas, puedes quedarte con ellos. Por lo tanto, como mínimo, consulta la política de devoluciones antes de retirar cualquier empaque si existe la posibilidad de que necesites devolver un artículo.

Guarda los recibos de regalos. Asegúrate de no tirarlos con el papel para envolver, porque los comerciantes a menudo te rechazan si no presentas uno. Si no tienes un recibo de regalo (y no quieres pedirle el original a la persona que te lo regaló), puedes optar por un crédito en la tienda, aunque puede ser por el precio más bajo al que se vendió el artículo recientemente.

Consulta las políticas de devoluciones y ten en cuenta los límites de tiempo. La manera más fácil de hacerlo es en línea, o puedes preguntar en el mostrador de atención al cliente de una tienda. Los grandes comerciantes generalmente permiten hasta 90 días para la devolución de la mayoría de los artículos, pero pueden tener plazos mucho más cortos para productos determinados. Sin embargo, durante las fiestas, algunas tiendas ampliarán sus plazos, probablemente hasta finales de enero.

Para los artículos comprados en línea, ten en cuenta si el comerciante tiene tiendas y permite devoluciones en persona. De esta manera, puedes evitar tener que volver a empaquetar el artículo e ir a la oficina de correos, así como también pagar los gastos de envío de la devolución.

También es importante verificar si compraste un artículo a un vendedor externo, ya que pueden tener políticas de devoluciones diferentes a las del minorista. Esto incluye minoristas como Amazon, Walmart, Best Buy, eBay y Newegg.

Lleva tu identificación. Algunas cadenas, como Best Buy y Victorias’ Secret, utilizan sistemas computarizados de autorización de devoluciones para detectar abusos. Por lo tanto, es posible que tengas que mostrar tu licencia de conducir u otra identificación emitida por el gobierno cuando devuelvas un artículo en persona.

Los comerciantes escanean y almacenan datos de tu identificación para rastrear tu historial, tomando nota de factores como la frecuencia de tus devoluciones, su valor en dólares, la frecuencia con la que devuelves artículos sin un recibo y el tiempo transcurrido entre las devoluciones.

Nota del editor: Este artículo, adaptado de los artículos de las ediciones de diciembre de 2016 y diciembre de 2017 de la revista Consumer Reports, se actualizó para la temporada festiva de 2021.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.