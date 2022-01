Trabajadores llegan a segundo mes de huelga sin acuerdo a la vista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En su segundo mes de protestas, decenas de trabajadores de la compañía Jon Donaire Deserts, continuaban este jueves en huelga y en busca de un contrato justo que incluya un aumento salarial y ciertos beneficios para los trabajadores, en su mayoría mujeres.



La compañía localizada en Santa Fe Springs, produce principalmente pasteles de helado que se venden en lugares como Baskin Robbins, Cold Stone, Walmart y Vons.



Los empleados, miembros del sindicato International Union of Bakery, Confectionery, Tobacco and Grain Millers Workers Local 37 (BCTGM) indican que la mano de obra es intensa.



Indican que en la línea de producción se deben hacer hasta 38 pasteles por minuto y en muchas ocasiones los trabajadores se han visto obligados a trabajar horas extras con poco o ningún aviso previo.



Cristina Luján, de 46 años, dijo que desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 los trabajadores de Jon Donaire Deserts solo descansaron dos semanas y desde entonces la producción no se ha detenido. Agregó que aunque recibieron el pago extra de “héroe”, solo fue por unas seis semanas.



“Hemos estado yendo todo el tiempo sin parar, usando doble máscara, protegiéndonos y con temor de contagiarnos”, expresó.



Luján, al igual que muchos trabajadores iban a la compañía por necesidad pero al regresar al hogar se enfrentaban al temor e incertidumbre de un posible contagio a su esposo o hijos. Dijo que durante los peores momentos de la pandemia, fue común ver que faltaban empleados por lo que se asumía que tenían covid-19.



Indica que la compañía no les notificaba sobre ello y que los trabajadores tenían que buscar por su cuenta si se trataba o no de contagios por covid para asegurarse de que no habían estado expuestos. Agrega que algunas personas sí resultaron dando positivo al virus.



“Mi madre empezaba a luchar contra el cáncer en ese momento y para mí era muy traumático”, dijo Luján. “Hicimos tanto y es muy triste y frustrante ver que la compañía no aprueba lo que pedimos. Esto solo demuestra que para ellos no valemos la pena”.



Agregó que en agosto de 2021 se venció el contrato y tras meses de negociar y dos propuestas fallidas por parte de la compañía, el 3 de noviembre iniciaron la huelga.



“Luchamos por mejores salarios, atención médica asequible y un mejor plan de pensiones”, dijo Luján quien ha laborado para la empresa por 19 años.



Nate Zeff, portavoz del sindicato, dijo que lo que los casi 175 trabajadores piden no es mucho, principalmente para una compañía multimillonaria como es Rich’s Products Corporation, compañía matriz de Jon Donaire Deserts.



“Los trabajadores ganan en promedio en esa planta, menos de $17 la hora y todo lo que piden es un aumento salarial de $1 y viendo el contexto de la empresa, es muy rentable; se puede hacer”.



Además, los trabajadores piden más respeto por parte de los supervisores.



“La gestión de la planta ha sido realmente mala durante mucho tiempo… Muchas de las trabajadoras allí, en su inmensa mayoría empleadas latinas, se sienten irrespetadas y maltratadas por la gerencia”, añadió Zeff.

Cristina Luján es parte de los trabajadores protestantes. (Suministrada)

Políticos apoyan la causa

A mediados de diciembre la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una moción que pidió a Rich’s Products Corporation que negociara de buena fe con los trabajadores en huelga y llegara a un acuerdo que sea bueno para todas las partes.



También ordenaron al Condado que instara al Comisionado Laboral de California, La Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California y la Junta Nacional de Relaciones Laborales para asegurar la implementación de prácticas laborales justas mediante el monitoreo de la negociación de buena fe entre todas las partes.



“Desde entonces, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo han ido y venido y aún así, los que están en huelga se han presentado a la línea de piquete [huelga] en medio de la lluvia y el clima frío para exigir decencia y respeto”, dijo en un comunicado la supervisora Hilda Solís, representante del primer distrito.



“Me enorgullece unirme a LA Fed y SEIU para brindar recursos críticos a los trabajadores, que han estado en huelga durante dos meses. Alzar las voces de quienes a menudo se pasan por alto es fundamental para el futuro de los trabajadores y sus familias”.



Solís junto a la supervisora Janice Hahn llegaron al lugar de la protesta el último martes para apoyar el movimiento en persona.



Hahn, quien representa áreas del sur del condado de Los Ángeles, dijo que estos empleados “han trabajado en exceso y mal pagados durante demasiado tiempo. Ellos son la columna vertebral de esta empresa y, sin embargo, a medida que Jon Donaire y su empresa matriz, Rich, se han enriquecido, estos trabajadores se han empobrecido”.



“Insto a la dirección a ofrecer un contrato justo con un aumento que satisfaga las necesidades de los trabajadores y refleje su importancia para la empresa”.

¿Qué dice la empresa?

En respuesta, la compañía Rich dijo que muchos trabajadores —algunos multigeneracionales y otros que tienen un promedio de 10 años de antigüedad en la planta—actualmente tienen un plan de atención médica platino, donde la compañía paga el 90% de la prima sin deducible; además de 38 días de tiempo libre anual pagado y un plan de pensiones pagado por la empresa.



La compañía presentó hace poco su última y última oferta de contrato que habría retenido todo eso y también incluyó aumentos salariales para cada uno de los tres años del próximo contrato, para garantizar que los salarios continúen siendo iguales o superiores al mercado para roles similares en el condado de Los Ángeles.



“Desafortunadamente, el contrato fue rechazado por los miembros del sindicato el 17 de diciembre y la empresa ha concluido que las negociaciones han llegado a un punto muerto”, indicó la compañía en un comunicado.



Rich’s anunció recientemente que para sus asociados que continúen trabajando, a pesar de la huelga iniciada por el sindicato, está implementando los aumentos salariales propuestos de inmediato, así como los pagos atrasados.